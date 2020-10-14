Указ Зеленского об IT-специалистах наделал шума в Беларуси: послу вручили ноту

В МИД Беларуси вручили послу Украины ноту / УНИАН

В среду, 14 октября, белорусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой Минск выразил озабоченность принятием указа о привлечении IT-специалистов из республики.

Об этом сообщает Sputnik.by.

Беларусь рассматривает указ президента Украины Владимира Зеленского об IT-специалистах как недружественный шаг, отметили в МИД республики.

"Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь", - заявили в белорусском МИД.

В министерстве добавили, что документ "подрывает доверие в двусторонних отношениях". Кроме того, указ идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, работающих за пределами своих государств.

"В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью", - добавили в МИД.

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