Указ Зеленского об IT-специалистах наделал шума в Беларуси: послу вручили ноту

Беларусь рассматривает указ президента Украины как недружественный шаг.
В среду, 14 октября, белорусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой Минск выразил озабоченность принятием указа о привлечении IT-специалистов из республики.
Об этом сообщает Sputnik.by.
Беларусь рассматривает указ президента Украины Владимира Зеленского об IT-специалистах как недружественный шаг, отметили в МИД республики.
"Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь", - заявили в белорусском МИД.
В министерстве добавили, что документ "подрывает доверие в двусторонних отношениях". Кроме того, указ идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, работающих за пределами своих государств.
"В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью", - добавили в МИД.
Привлечение белорусских айтишников – о чем сообщалось ранее:
- 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 "О некоторых мерах по вовлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь". Документ должен способствовать ривлечению высококвалифицированных IT-специалистов и развитию инвестиционного потенциала Украины.
- Директор аналитического центра Третий сектор политолог Андрей Золотарев заявил, что Украина может выиграть от протестов в Беларуси. По его словам, фактор подавления протестов может стимулировать эмиграцию из Беларуси, ее может ожидать "большой исход" - в сложившейся ситуации многие белорусы-айтишники предпочтут Украину.