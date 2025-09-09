Укр
Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина

Анна Косик
9 сентября 2025, 14:53
Польское законодательство предусматривает, что вскоре полиция сможет штрафовать украинцев одно за административное нарушение.
Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина
Что стоит знать украинским водителям в Польше

Главное:

  • В Польше скоро утратит силу спецпостановление
  • Украинцев будут штрафовать за отсутствие польского водительского удостоверения
  • Штраф превышает 20 тысяч гривен

У некоторых украинцев, которые находятся в Польше, осталось несколько недель, чтобы избежать серьезного штрафа в размере более 20 тысяч гривен. Об этом сообщило издание Uamotors.

С 1 октября потеряет силу специальное постановление, которое позволяет украинцам пользоваться водительским удостоверением, выданным в Украине. Поэтому за управление автомобилем без польских прав придется заплатить немалые штрафы.

Какой размер штрафа грозит украинцам

За управление транспортным средством без польского удостоверения после 180 дней пребывания в стране украинцы должны заплатить штраф в размере 2000 злотых, что равно 22800 гривны.

Издание отмечает, что после отмены постановления по всей Польше могут устроить массовые проверки полиции.

Эксперты предупредили, за что еще украинцы могут заплатить штраф в Польше

Главред писал, что польское законодательство также позволяет ездить на авто с украинскими номерами по территории страны не более 180 дней. Поэтому, если водитель хочет оставаться в Польше на больший срок, он должен зарегистрировать транспортное средство в повятовой администрации по месту жительства.

Если же этого не сделать, законодательство страны предусматривает штраф в размере 1000 злотых.

Штрафы для украинцев - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине фиксируют все больше случаев, когда водителей привлекают к ответственности не только штрафами, но и временным лишением права управления авто из-за незаконной смены фар.

Ранее сообщалось, что в Греции запрещено курить в авто, где находятся дети до 12 лет. Это касается легковых авто, такси и автобусов. Штраф для украинцев может составлять 1 500 евро. В общественном транспорте он может достигать 3 000 евро.

Накануне стало известно, что водители такси в Украине, которые отказываются обслуживать пассажиров на государственном языке, могут получить административное наказание в виде штрафа.

Об источнике: UaMotors

UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

