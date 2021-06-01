Устранение Лукашенко: в РФ раскрыли план спецоперации Путина по Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Александр Лукашенко управляет внешней политикой Москвы по ряду направлений, а не Москва управляет ею, заявил российский политтехнолог Глеб Павловский.

"Лукашенко повесил перед Путиным виртуальную морковку, и у нас многие на этом фиксируются, что теперь ослабленная Беларусь сама по себе упадет в руки Москвы. Но слабеет Лукашенко, а не Беларусь. Не знаю, может быть, Путин верит в то, что так и произойдет в конце концов", - подчеркнул он в интервью Сurrenttime.

Эксперт не исключил, что Владимир Путин "прикидывает для себя варианты с устранением Лукашенко от власти".

Он считает, что для хозяина Кремля важно то, чтобы Беларусь не получила свободу.

"Здесь речь идет, конечно, о какой-то спецоперации. Лукашенко это прекрасно понимает. Он мастер спецопераций, поэтому он боится Путина, несомненно. Но одновременно он знает, как ставить Путина, как прижимать Путина к стенке, что он и сделал в истории с самолетом. Фактически он сделал его подельником в этой истории. И Путину теперь очень трудно отмазываться. Но он, видимо, будет добиваться символической уступки, то есть освобождения Сапеги по амнистии, это наиболее вероятно", - добавил Павловский.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: