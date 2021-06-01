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Устранение Лукашенко: в РФ раскрыли план спецоперации Путина по Беларуси

1 июня 2021, 04:30
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Александр Лукашенко сделал Владимира Путина подельником в истории с самолетом Ryanair, считает Глеб Павловский.

Путин Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Александр Лукашенко управляет внешней политикой Москвы по ряду направлений, а не Москва управляет ею, заявил российский политтехнолог Глеб Павловский.

"Лукашенко повесил перед Путиным виртуальную морковку, и у нас многие на этом фиксируются, что теперь ослабленная Беларусь сама по себе упадет в руки Москвы. Но слабеет Лукашенко, а не Беларусь. Не знаю, может быть, Путин верит в то, что так и произойдет в конце концов", - подчеркнул он в интервью Сurrenttime.

Эксперт не исключил, что Владимир Путин "прикидывает для себя варианты с устранением Лукашенко от власти".

Он считает, что для хозяина Кремля важно то, чтобы Беларусь не получила свободу.

"Здесь речь идет, конечно, о какой-то спецоперации. Лукашенко это прекрасно понимает. Он мастер спецопераций, поэтому он боится Путина, несомненно. Но одновременно он знает, как ставить Путина, как прижимать Путина к стенке, что он и сделал в истории с самолетом. Фактически он сделал его подельником в этой истории. И Путину теперь очень трудно отмазываться. Но он, видимо, будет добиваться символической уступки, то есть освобождения Сапеги по амнистии, это наиболее вероятно", - добавил Павловский.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
  • 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.
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