Жителей Беларуси будут наказывать за подписку на Telegram-канал NEXTA

Суд признал экстремистскими Telegram-канал Nexta / Nexta

Суд Беларуси признал оппозиционный Telegram-канал NEXTA-Live и его логотип экстремистскими материалами, а власти решили наказывать тех, у кого в Telegram найдут подписку на канал NEXTA.

"Решением суда Центрального района Минска информационный канал интернет-мессенджера Telegram – NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами", – говорится в сообщении.

Как сообщает БЕЛТА, в суде отметили, что в материалах, которые публиковал канал, были обнаружены признаки экстремистской деятельности.

"Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков. Репосты, пересылки друг другу — да, это распространение. Если есть в телефоне подписка на канал NEXTA, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите", — уточняется в материале.

По решению суда министерство информации страны должно ограничить доступ к каналу Nexta в Беларуси​.

Отметим, Telegram-канал NEXTA - самый известный белорусский оппозиционный ресурс, набравший массовую популярность на фоне протестов против итогов президентских выборов 2020 года в стране. Он основан проживающим в Варшаве Степаном Путило.

У Nexta есть два основных канала в телеграме: на Nexta Live подписаны 1,9 миллиона человек, на Nexta — 900 тысяч человек. Также есть сатирический канал Luxta, на который подписаны почти 200 тысяч человек.

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