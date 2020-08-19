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В Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних

19 августа 2020, 19:03

Подростков ставили на колени, наносили увечья.

Беларусь,протесты
В Беларуси силовики задерживали даже детей / Reuters

В Беларуси в городе Жлобин стали известны вопиющие случаи избиения сотрудниками МВД несовершеннолетних.

Как сообщает издание Наша нива, беларус Александр рассказал, что его сына Кирилла задержали 11 августа. Затем ему с телефона ребенка позвонили силовики и звали отца на разборки.

Мужчина позвонил дежурному РОВД и сотруднику по делам несовершеннолетних, желая уточнить, за что задержан сын. Однако узнать причину ему так и не удалось.

Александр позвонил сыну и тот ответил, что находится в отделении милиции. Родители отправились в участок, однако увидеться с ребенком им позволили не сразу. Когда он все же вышел, то рассказал, что его схватили около школы, били дубинкой по коленям, положили на землю, завязали руки за спиной, после чего лицом в пол кинули в газель. Мальчик утверждает, что с его друзьями силовики поступали аналогично.

В отделении подростка поставили на колени, связав руки пластиковыми стяжками, а также таскали за волосы. По закону во время допроса несовершеннолетних должны присутствовать родители, однако в этом случае их никто даже не предупредил.

Читайте также"Ни рыба, ни мясо": эксперт оценил реакцию Украины на события в БеларусиРассказ парня услышали правоохранители и попытались возразить.

"Было видно, что он испугался и понял, что наделал", — сказал отец.

Родители обратились с жалобой в прокуратуру, но ответа не последовало.

Подобную историю рассказала местная жительница Наталья, у которой силовики задержали и избили 14-летнего сына.

"На улицу сын не ходит до сих пор. И я не разрешаю, и он боится. Если ему куда-то надо, то просит отвезти его на машине", — делится переживаниями женщина.

Как ранее сообщалось, Европейский союз должен уже в скором времени ударить санкциями по чиновникам режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.

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