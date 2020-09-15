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В Болгарии обнародовали имена россиян, которые отравили бизнесмена Новичком

15 сентября 2020, 19:30

Все трое были объявлены Интерполом в международный розыск.

Россия, Болгария
В Болгарии назвали имена россиян, которых подозревают в отравлении / nevberega.ru

Следствие Болгарии обнародовало имена россиян, которых подозревают в покушении на убийство местного бизнесмена Эмилиана Гебрева с помощью яда "Новичок". Речь идет об инциденте в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении болгарской прокуратуры.

В деле, где пострадавшими приходят Эмилиан Гебрев, его сын Христо и Валентин Тахчиев предъявлены обвинения трем гражданам России: Георгию Горшкову, Сергею Павлову и Сергею Федотову.

Все трое были объявлены Интерполом в международный розыск. С учетом полученной дополнительной информации выяснили, что они используют вторые имена:

  • Георгий Горшков - Егор Гордиенко
  • Сергей Павлов - Сергей Лютенко
  • Сергей Федотов - Денис Сергеев

Болгарская прокуратура обновила европейские ордера на арест и запросы о международном розыске. При этом для экстрадиции этих лиц есть препятствие, поскольку Россия не выдает своих граждан другим странам.

Отравление Навального:

  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.
  • Позднее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил о том, что судьба газопровода "Северный поток-2" напрямую связана с расследованием отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Французские эксперты подтвердили - отравление Навального произошло именно с помощью вещества из группы Новичок.
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