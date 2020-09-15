В Болгарии обнародовали имена россиян, которые отравили бизнесмена Новичком

Все трое были объявлены Интерполом в международный розыск.
Следствие Болгарии обнародовало имена россиян, которых подозревают в покушении на убийство местного бизнесмена Эмилиана Гебрева с помощью яда "Новичок". Речь идет об инциденте в 2015 году.
Об этом говорится в сообщении болгарской прокуратуры.
В деле, где пострадавшими приходят Эмилиан Гебрев, его сын Христо и Валентин Тахчиев предъявлены обвинения трем гражданам России: Георгию Горшкову, Сергею Павлову и Сергею Федотову.
Все трое были объявлены Интерполом в международный розыск. С учетом полученной дополнительной информации выяснили, что они используют вторые имена:
- Георгий Горшков - Егор Гордиенко
- Сергей Павлов - Сергей Лютенко
- Сергей Федотов - Денис Сергеев
Болгарская прокуратура обновила европейские ордера на арест и запросы о международном розыске. При этом для экстрадиции этих лиц есть препятствие, поскольку Россия не выдает своих граждан другим странам.
Отравление Навального:
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.
- Позднее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил о том, что судьба газопровода "Северный поток-2" напрямую связана с расследованием отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Французские эксперты подтвердили - отравление Навального произошло именно с помощью вещества из группы Новичок.