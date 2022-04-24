В Германии шокировали заявлением и засомневались в масштабах военных преступлений РФ в Украине

Война в Украине / Офис президента, pixabay

Бывший мер Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель спровоцировал небывалый скандал из-за своего заявления о войне в Украине.

Как пишет Der Westen, он подверг сомнению масштабы военных преступлений России в Украине.

В соцсети Томас Гайзель написал пост под названием: "Хватит, господин Мельник".

"Гайзель выразил свои сомнения, что это действительно "война на уничтожение", которую Россия ведет в Украине, "как хотел бы заставить нас верить господин Мельник". Можно ли верить "риторике жертв войны, то есть Украины?", - спрашивает 58-летний политик.

Более того, бывший мэр Дюссельдорфа не верит в то, что разрушения в отдельных частях страны столь масштабны.

"К примеру, верно ли, что Мариуполь разрушен на 90%? Фотографии, которые мы получаем, ужасающие. Но не всегда ли это один и тот же мотив?", – цинично спрашивает немецкий политик.

По мнению Гайзеля, 410 убитых мирных жителей Бучи, якобы недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом.

"Разве украинская риторика геноцида в конечном итоге не банализирует военные преступления в Сребренице, Ми Лае и Бабьем Яре, и, возможно, ночная бомбардировка в Дрездене, унесшая жизни 30 000 человек?", – опять же спрашивает он.

Под его сообщением за Украину вступился политик оппозиционного ХДС Рупрехт Поленц, жестко раскритиковавший пост Гайзеля.

"Сначала Шредер, затем Швезиг, теперь Гейзель. По-моему, невозможно, чтобы ведущий политик СДПГ, как бывший мэр Дюссельдорфа, так комментировал бы захватническую войну России против Украины", - подчеркнул Рупрехт Поленц.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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