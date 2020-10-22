В Италии родился зеленый щенок и получил имя Фисташка

В Италии щенок родился с зеленой шерстью / Фото: скриншот из видео

В Италии в хозяйстве у местного фермера родился очень оригинальный и необычный щенок – природа подарила малышу зеленую шерсть.

Как сообщает Reuters, зеленого красавчика назвали Фисташкой.

Щенков родила собака по имени Спелаккия. Их всего было пятеро, но лишь один оказался зеленого цвета.

Отметим, зеленая шерсть при рождении у собак встречается крайне редко. Считается, что она окрашивается от пигмента желчи биливердина в утробе матери.

Впрочем, после рождения цвет шерсти малыша начал тускнеть. Однако фермер решил, что щенков, когда подрастут, отдаст в другие дома, а Фисташку оставит себе. Хозяин хочет, чтобы тот помогал ему пасти овец. По его словам, зеленый — это цвет надежды и удачи.

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