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В Кремле оценили вероятность прямых переговоров Путина и Зеленского

29 декабря 2020, 11:49
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Дмитрий Песков заявил, что для разговора на высшем уровне должны "созреть предпосылки".

Путин Зеленский
Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН

В Кремле заявили, что хотели бы нормализовать отношения с Киевом, и оценили шансы на возможные контакты между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки", передает РИА Новости.

"Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной", - добавил Песков.

При этом он отметил, что в Кремле пока "не видят и не слышат" политической воли к нормализации двусторонних отношений.

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Напомним:

  • 25 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет предпосылок для прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если возникнут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.
  • Российские СМИ 9 декабря со ссылкой на источники в администрации президента РФ заявили, что переговоры по Донбассу продолжаются, однако встречи в нормандском формате не будет, так как в Москве обвиняют Киев в невыполнении договоренностей, достигнутых в рамках саммита в Париже в декабре 2019 года.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что в Кремле не планировали телефонных переговоров Путина и Зеленского, однако с организацией такого разговора сложностей нет.

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