В Кремле оценили вероятность прямых переговоров Путина и Зеленского

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН

В Кремле заявили, что хотели бы нормализовать отношения с Киевом, и оценили шансы на возможные контакты между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки", передает РИА Новости.

"Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной", - добавил Песков.

При этом он отметил, что в Кремле пока "не видят и не слышат" политической воли к нормализации двусторонних отношений.

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Напомним: