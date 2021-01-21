В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Байдена

Пока отдельные контакты Владимира Путина с Джо Байденом не планируются, поделился Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока не обсуждается возможная встреча российского лидера с американским коллегой Джозефом Байденом.

Сейчас не планируются какие-то отдельные контакты Путина и Байдена, приводит слова спикера ТАСС.

Песков подчеркнул, что из-за коронавируса COVID-19 очное международное общение существенно заморожено.

"Пока таких обсуждений (о возможной встрече Путина и Байдена – Ред.) не ведется… Должны какие-то предпосылки быть перед тем, как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи…", – добавил он.