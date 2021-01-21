УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Байдена

21 января 2021, 12:07
Прослушать новость
Остановить

Пока очное международное общение серьезно заморожено, отметил спикер Путина.

Песков поделился, что пока отдельные контакты Путина с Байденом не планируются – Путин новости
Пока отдельные контакты Владимира Путина с Джо Байденом не планируются, поделился Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока не обсуждается возможная встреча российского лидера с американским коллегой Джозефом Байденом.

Сейчас не планируются какие-то отдельные контакты Путина и Байдена, приводит слова спикера ТАСС.

Песков подчеркнул, что из-за коронавируса COVID-19 очное международное общение существенно заморожено.

"Пока таких обсуждений (о возможной встрече Путина и Байдена – Ред.) не ведется… Должны какие-то предпосылки быть перед тем, как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи…", – добавил он.

  • Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что вероятность встречи Владимира Путина и Джо Байдена будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса.
  • Дипломат добавил, что планы по организации любых переговоров должны согласовываться с новой американской администрацией.
  • Напомним, вечером 20 января в Вашингтоне в здании Капитолия состоялась инаугурация Джо Байдена, он стал 46-м американским президентом.
  • Предшественником Байдена на посту американского лидера был 45-й президент Дональд Трамп. Трампу приписывали симпатию к России.
  • Сторонники Байдена выступают за увеличение давления на Москву. Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что Штаты при Байдене будут рассматривать РФ в качестве одного из главных противников.

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков
Сейчас вы просматриваете новость «В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Байдена». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Символ погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибкуСимвол погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибку Стало известно, где находится Навальный после задержания в ШереметьевоСтало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево США устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планахСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах Газпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлениемГазпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлением Внебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование НавальногоВнебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование Навального
Следующий материал

Последние новости

13:25
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи
13:23
В PS Store стартовала новая распродажа – украинский шутер Metro Exodus получил большую скидку
13:17
В МИД раскрыли планы по запуску процесса возвращения Крыма в Украину Видео
13:11
Нейтрофилы: норма и отклонения важного показателя Видео
12:52
Маша Ефросинина растрогала прощальными словами про Сергея Ермакова
Реклама
12:51
Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки
12:39
День Соборности Украины будет с праздничными градусами Видео
12:35
Фанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VI
12:19
Двойной теракт в Багдаде: десятки жертв и раненых
12:17
У Кравчука раскрыли условие участия кума Путина в переговорах по Донбассу Видео
12:10
Украинцев ждет ранняя весна: синоптик назвал дату
12:07
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Байдена Видео
11:47
Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль и умилил Сеть
11:45
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
11:37
Укрзализныця останавливает продажу билетов: когда можно будет купить билет Видео
11:29
Политолог объяснил, какие деньги пошли на "дворец Путина" в Геленджике Видео
11:28
Эпидемиолог объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине Видео
11:22
У Кравчука сделали заявление о позиции Путина и провале переговоров по Донбассу Видео
11:18
Украинские разработчики Metro начали работать над новой части игры
11:04
Соня Плакидюк назвала свои главные табу в жизни и на работе
Реклама
10:45
Мальчики, компьютерные спецэффекты и морковка: как адвокаты Микитася устроили цирк - СМИ
10:41
Наталья Могилевская разделась и раскрыла способ быстро похудеть
10:28
Стало известно о планах Байдена по ситуации в Украине Видео
10:25
"Синий наглухо замминистра": стало известно, чем закончился скандал с замом Уруского Видео
10:24
Как быстро пойти на поправку после COVID-19: врач дала советы Видео
10:05
Трампа и его сторонников после ухода с поста начнут рвать на части мнение
09:45
Соратник Джо Байдена оконфузился на инаугурации президента Видео
09:35
Переговоры Путина и Байдена: в МИД России назвали главное условие
09:28
Врач подробно рассказала, как правильно лечить коронавирус Видео
09:19
Потепление пришло не во всю Украину: где задержались морозы до -27º Видео
09:15
Необычайно широкие брюки в стиле 30-х станут горячим трендом весны-лета 2021 Фото Видео
08:48
Не так страшен Путин-вор, как Путин-параноик мнение
08:38
Поздравления с Днем объятий прикольные и добрые – картинки и тексты
08:28
Полипы: виды, причины появления и симптомы Видео
08:19
Удар по окружению Путина: СМИ узнали о планах в ЕС по остановке Северного потока-2 Видео
08:14
Коронавирус в Украине 21 января: за сутки нашли 5,5 тыс. новых больных Видео
07:39
Сенат США утвердил первую кандидатуру Байдена на ключевую должность в администрации Видео
07:14
При Байдене США останутся непоколебимы в поддержке Украины - посольство
07:09
"Закрыла дыни": Кафельникова без белья засветила возбужденную грудь на нескромном фото
06:54
Украина обречена быть площадкой борьбы между Западом и Россией мнение
Реклама
06:38
У Байдена сделали важное заявление об импичменте Трампа Видео
06:32
Украине при Байдене грозят жесткие условия – юрист Видео
05:28
Что светит Киеву при президенте Байдене: экс-министр дал тревожный прогноз Видео
05:06
Крушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве Навального Видео
04:51
Что нужно есть, чтобы справиться с сонливостью - ответ диетологов
04:33
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование Навального Видео
04:05
Эксперт спрогнозировал, что будет с тарифами Видео
03:40
Дипломат раскрыл планы Байдена по Украине Видео
03:01
Волочкова рассказала, с кем и где у нее был самый потрясающий секс Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять