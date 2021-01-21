В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Байдена

Пока очное международное общение серьезно заморожено, отметил спикер Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока не обсуждается возможная встреча российского лидера с американским коллегой Джозефом Байденом.
Сейчас не планируются какие-то отдельные контакты Путина и Байдена, приводит слова спикера ТАСС.
Песков подчеркнул, что из-за коронавируса COVID-19 очное международное общение существенно заморожено.
"Пока таких обсуждений (о возможной встрече Путина и Байдена – Ред.) не ведется… Должны какие-то предпосылки быть перед тем, как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи…", – добавил он.
- Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что вероятность встречи Владимира Путина и Джо Байдена будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса.
- Дипломат добавил, что планы по организации любых переговоров должны согласовываться с новой американской администрацией.
- Напомним, вечером 20 января в Вашингтоне в здании Капитолия состоялась инаугурация Джо Байдена, он стал 46-м американским президентом.
- Предшественником Байдена на посту американского лидера был 45-й президент Дональд Трамп. Трампу приписывали симпатию к России.
- Сторонники Байдена выступают за увеличение давления на Москву. Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что Штаты при Байдене будут рассматривать РФ в качестве одного из главных противников.
Автор: Екатерина Присяжнюк