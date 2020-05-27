В МИД Грузии сделали важное заявление об Украине

В Грузии не видят повода для конфликта с Украиной / pravda.com.ua

Украина является стратегическим партнером Грузии, поэтому Тбилиси не намерен пересматривать отношения с Киевом, даже несмотря на назначение Саакашвили. Об этом заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

По словам дипломата, Украина и Грузия имеют много общего – оба государства столкнулись с российской агрессией, во внешней политике ориентируются на Запад и имеют идентичные позиции касательно экономического развития ГУАМ – организации, в которой помимо Тбилиси и Киева также состоят Азербайджан и Молдова.

Залкалиани добавил, что Грузия отозвала посла для консультаций из-за назначения Саакашвили, однако в скором времени он вернется в Киев.

"Конечно, это решение создало некоторые проблемы, поэтому нам нужно серьезно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем", - цитирует Залкалиани агентство Грузия онлайн.

Напомним, 7 мая украино-грузинского политика Михаила Саакашвили назначили главой Исполкома Нацсовета по вопросам реформ. В Грузии выступили против такого кадрового решения Киева, так как в отношении Саакашвили на территории государства открыто уголовное дело. По итогу Грузия решила временно отозвать своего посла.

Также в Тбилиси назвали свои условия для примирения с Киевом.