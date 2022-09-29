В Минобороны РФ поведали, куда бросят недавно мобилизованных солдат

Куда отправят воевать мобилизованных россиян / ua.depositphotos.com, Telegram

В Минобороны страны-агрессора признались, что недавно мобилизованные мужчины будут будут воевать на временно оккупированных территориях Украины, а также войдут в "подразделения резерва и усиления", пишет издание РИА Новости.

"Граждане, призванные по мобилизации, начали боевое слаживание на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами, приступят к выполнению задач в составе подразделений резерва и усиления", - заявили в Министерстве обороны РФ.

Предполагается, что под подразделениями резерва и усиления подразумеваются соответственно "новые соединения и пополнение действующих, которые понесли серьезные потери".

Путинская мобилизация в РФ

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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