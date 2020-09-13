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В Минске более 400 задержанных, силовики открыли стрельбу

13 сентября 2020, 20:57

В МИД сообщили о завершении акций во всех городах, кроме столицы.

В Минске за день задержали 400 человек

В Минске по состоянию на 19:00 задержано более 400 участников акций протеста. По данным МИД Беларуси, протестные акции завершились практически во всех регионах страны, кроме столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МВД.

Также правоохранители подтвердили факт предупредительного выстрела в воздух со стороны силовиков.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - сообщили в МВД.

В сети опубликовали видео, где видно, что силовик в маске сделал выстрел в воздух во время акции протеста. На записи показано, что от парковки через дорогу идут несколько мужчин в темной одежде в направлении людей. У одного из них на голове балаклава, в руках ружье. Позже неизвестный силовик произвел выстрел.

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При этом информацию о применении светошумовых гранат в МВД опровергли.

  • Напомним, в воскресенье, 13 сентября, оппозиция в Минске провела новую политическую акцию Марш героев. С самого утра силовики уже стянули в центр города автозаки и военную технику.
  • Также отметим, участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. По информации агентства, часть протестующих начала возводить баррикады. Активисты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.
  • Беларусь охватили массовые протесты после объявления Центризбиркомом победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Согласно официальным данным, его результат – 80,10%.

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