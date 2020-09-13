В Минске более 400 задержанных, силовики открыли стрельбу

В Минске за день задержали 400 человек

В Минске по состоянию на 19:00 задержано более 400 участников акций протеста. По данным МИД Беларуси, протестные акции завершились практически во всех регионах страны, кроме столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МВД.

Также правоохранители подтвердили факт предупредительного выстрела в воздух со стороны силовиков.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - сообщили в МВД.

В сети опубликовали видео, где видно, что силовик в маске сделал выстрел в воздух во время акции протеста. На записи показано, что от парковки через дорогу идут несколько мужчин в темной одежде в направлении людей. У одного из них на голове балаклава, в руках ружье. Позже неизвестный силовик произвел выстрел.

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При этом информацию о применении светошумовых гранат в МВД опровергли.