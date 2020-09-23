В Минске задержали полсотни протестующих против инаугурации Лукашенко

В Минске силовики задержали полсотни человек / TYT.by

В среду, 23 сентября, жители Минска вышли протестовать против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики задержали около 50 человек, которые вышли на улицы выразить свою гражданскую позицию. Однако, по официальным данным, задержанных в столице Беларуси более 10 человек. Кроме того, есть раненые.

Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает "Интерфакс-Запад".

"Количество задержанных уточняется, их более 10 человек" - сказала Ганусевич.

По ее словам, пока информация о пострадавших в ходе акции не поступала.

Отмечается, что тем временем одна из станций метров в Минске, где собрались протестующие, временно закрыта для пассажиров.

"В 19:15 в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро Немига. Поезда следуют без остановки на данной станции. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении Минского метрополитена в Telegram.

По информации издания, в общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли порядка 5-7 тыс. не согласных с инаугурацией Александра Лукашенко.

Также из Минска поступают данные о первых пострадавших в ходе протестов. Так, по данным "Интерфакс", люди получили травмы от применения водометов.

По словам очевидцев, пострадали, как минимум, два человека, среди которых пожилая женщина. Протестующие отнесли ее на обочину и вызвали "скорую помощь".

Раненая женщина / скриншот

В разных районах города задержали несколько десятков участников протеста. В общей сложности задержаны порядка 50 человек.

Инаугурация Лукашенко – о чем говорилось ранее: