В Минске задержали полсотни протестующих против инаугурации Лукашенко

В общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли порядка 5-7 тысяч протестующих.
В среду, 23 сентября, жители Минска вышли протестовать против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики задержали около 50 человек, которые вышли на улицы выразить свою гражданскую позицию. Однако, по официальным данным, задержанных в столице Беларуси более 10 человек. Кроме того, есть раненые.
Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает "Интерфакс-Запад".
"Количество задержанных уточняется, их более 10 человек" - сказала Ганусевич.
По ее словам, пока информация о пострадавших в ходе акции не поступала.
Отмечается, что тем временем одна из станций метров в Минске, где собрались протестующие, временно закрыта для пассажиров.
"В 19:15 в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро Немига. Поезда следуют без остановки на данной станции. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении Минского метрополитена в Telegram.
По информации издания, в общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли порядка 5-7 тыс. не согласных с инаугурацией Александра Лукашенко.
Также из Минска поступают данные о первых пострадавших в ходе протестов. Так, по данным "Интерфакс", люди получили травмы от применения водометов.
По словам очевидцев, пострадали, как минимум, два человека, среди которых пожилая женщина. Протестующие отнесли ее на обочину и вызвали "скорую помощь".
В разных районах города задержали несколько десятков участников протеста. В общей сложности задержаны порядка 50 человек.
Инаугурация Лукашенко – о чем говорилось ранее:
- В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 23 сентября Германия, Словакия, Литва и Латвия отреагировали на "секретную" инаугурацию Александра Лукашенко – западные страны не признали его президентом Беларуси.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека).
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.