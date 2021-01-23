В Москве полиция лупит дубинками протестующих, сотни задержанных

На улицы в центре Москвы вышли более 50 тысяч человек.
Многочисленные митинги в России начались в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. В том числе протесты начались и в Москве.
Как сообщает Медуза Live, на Тверской от Пушкинской площади до Манежной очень многолюдно. Застрявшие в пробке водители приветствуют толпу на тротуарах гудками и одобрительными выкриками "Россия будет свободной!", включают "Перемен" Виктора Цоя. Люди в ответ аплодируют. В переулках вдоль Тверской сосредоточены подразделения силовиков. На проезжей части также стоят автозаки Росгвардии.
На улицах в центре Москвы находится более 50 тысяч человек, сообщает Telegram-канал Протестная Россия.
Кроме того, в Москве уже более 500 задержанных, сообщает ОДВ-Инфо.
По информации Telegrram-канала "Проект", полиция бьет дубинками протестующих на Страстном бульваре в Москве.
Чуть позже Страстной бульвар перекрыли полностью плотной сцепкой бойцов росгвардии. Далее началась зачистка - людей жестко избивали.
Также сообщается, что большая группа протестующих двинулась к зданию ФСБ на Лубянке, скандируя "Россия без Путина".
В то же время в отделы полиции поступило указание, быстрее освобождать подъезжающие автозаки, чтобы их можно было отправлять в центр Москвы за новой партией задержанных. Ранее практика была другой - автозаки с людьми обычно подолгу стояли у отделов, сообщает Baza.
В соцсетях появились кадры жесткого задержания молодого человека и девушки у памятника Пушкину.
Также в соцсетях появилось видео, как ОМОН окружает Пушкинскую площадь в Москве.
Кроме того, в соцсетях уже много фотографий избитых силовиками жителей Москвы.
Митинги в России - о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.