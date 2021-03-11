В ООН упрекнули Украину из-за блокады "каналов Медведчука"

ООН признает право Киева на решение вопросов, связанных с национальной безопасностью государства.
Запрет на вещание телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK может отразиться на свободе слова в Украине, так как средства массовой информации могут распространять различные сведения и идеи. При этом государства имеют право защищать свои национальные интересы в вопросе противодействия дезинформации, заявили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Радио Свобода.
В частности, глава мониторинговой миссии Организации по правам человека Матильда Богнер полагает, что государства по закону могут противостоять информационным вызовам, которые угрожают национальной безопасности. Однако запрет на работу каналов может иметь последствия для свободы слова в Украине.
"Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать права на свободу выражения мнений", - сказала Богнер, подчеркнув, что у журналистов есть право распространять различную информацию.Читайте такжеВ Кабмине раскрыли главные причины блокады "каналов Медведчука"
Блокировка "каналов Медведчука" в Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака – соратника Виктора Медведчука. Срок ограничений – 5 лет. В связи с этим на территории Украины запретили вещание телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne, владельцем которых является Козак.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что решение о запрете "каналов Медведчука" в Украине было принято после того, как правоохранители получили доказательства финансирования медиаресурсов 112 Украина, Zik и NewsOne из России.
- Спецслужбы Украины рассматривают версию, согласно которой бизнесмен Тарас Козак может быть причастен к коммерческой деятельности компании Донские угли, которая ведет бизнес в "ЛНР". Не исключается, что прибыль от предприятий могла идти на финансирование телеканалов.
- 24 февраля появилась информация о том, что журналисты "каналов Медведчука" должны были запустить новый проект на базе телеканала Перший незалежний уже в апреле. Телеканал в обновленном формате заработал 26 февраля, однако через час медиаресурс был отключен кабельными операторами по требованию СБУ.