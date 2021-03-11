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В ООН упрекнули Украину из-за блокады "каналов Медведчука"

11 марта 2021, 15:31
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ООН признает право Киева на решение вопросов, связанных с национальной безопасностью государства.

112 Украина,Медведчук
В ООН неоднозначно отреагировали на отключение в Украине "каналов Медведчука" / УНИАН

Запрет на вещание телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK может отразиться на свободе слова в Украине, так как средства массовой информации могут распространять различные сведения и идеи. При этом государства имеют право защищать свои национальные интересы в вопросе противодействия дезинформации, заявили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Радио Свобода.

В частности, глава мониторинговой миссии Организации по правам человека Матильда Богнер полагает, что государства по закону могут противостоять информационным вызовам, которые угрожают национальной безопасности. Однако запрет на работу каналов может иметь последствия для свободы слова в Украине.

"Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать права на свободу выражения мнений", - сказала Богнер, подчеркнув, что у журналистов есть право распространять различную информацию.Читайте такжеВ Кабмине раскрыли главные причины блокады "каналов Медведчука"

Блокировка "каналов Медведчука" в Украине

ООН ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины
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