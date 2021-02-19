В РФ мужчина застрелил дочь соседей: перед гибелью девочка записала видео в TikTok

Мужчина был недоволен шумом из-за ремонта / bryansktoday.ru

В российской Чите произошло жуткое убийство. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, застрелил 9-летнюю девочку. Ребенок умер на месте.

Началось все с того, что девочка Лиза опубликовала в TikTok видео, на котором она рассказала, к ней в квартиру ломится пьяный сосед, передает Telegram-канал 360 tv. Школьница сообщила, что в квартире идет ремонт, и что ее отец вышел в магазин. Сама девочка осталась дома с братьями. Лиза говорила, что она очень боится соседа.

33-летний мужчина был недоволен тем, что в соседней квартире шумели из-за ремонта. Он пошел разбираться с хозяином. Когда решить вопрос не удалось, он вернулся чуть позже, но уже с ружьем. Отца девочки в этот момент не было дома.

Лиза подбежала к входной двери, отреагировав на негромкий стук — она подумала, что это пришли к ней. В этот момент неадекватный сосед выстрелил в дверь. Ребенок скончался на месте.

Полиция задержала мужчину, с ним работают следователи.

Тем временем в Украине разыгралась другая трагедия. После видео в TikTok уже четыре украинские школьницы наглотались таблеток. Одна из девочек умерла.

Отравление таблетками в Боярке - о чем ранее писал Главред:

16 февраля в Боярке две семиклассницы, насмотревшись роликов в соцсетях, прямо в школьном туалете приняли примерно по 40 таблеток препарата Дротаверин.

В результате одна девочка умерла, вторая попала в реанимацию. На данный момент состояние второй девочки средне тяжелое. Ребенок уже дал показания правоохранителям, сейчас с ней работает психолог.

Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование.

Открыто уголовное производство по факту доведения девочек до самоубийства.

Отравление Дротаверином в Умани