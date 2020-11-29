В России миллиардер погиб под БТРом на милитаристском празднике

Бизнесмена переехали БТРом на празднике / Фото: КП

В России на частной военной вечеринке БТР переехал 38-летнего бизнесмена, в результате происшествия он погиб.

Как информирует пресс-служба российского Следственного комитета, открыто уголовное дело по факту гибели под колесами бронетранспортера участника военной реконструкции.

Трагический инцидент произошел 28 ноября на полигоне, на милитаристском празднике люди развлекались с БТРом, не соблюдая соответственных мер безопасности.

Уточняется, что вечеринку в милитаристском стиле организовала молодежная общественная военно-патриотическая организация Красная звезда. Реконструкцию заказала на день рождения бизнесмена Михаила Скорова его супруга Юлия. Мероприятие обошлось в 250 тысяч рублей.

Под колесами БТРа погиб 38-летний предприниматель Андрей Кожевин, сводный брат именинника. Они вдвоем владели компанией Геос статика.

Читайте такжеВ России мужчины украли крышку люка, провалились и попали на видеоВо время реконструкции бронетранспортер должен был поехать по условному сигналу — после стука по броне. Однако тот начал движение раньше срока, водитель подумал, что сигнал уже был дан, и наехал на голову Кожевина, лежавшего на земле.

"Была реконструкция боевых действий: военные танки, БТР и холостые патроны. Они все ехали на БТР, и была команда спуститься и принять положение лежа. БТР потом поехал и раздавил его. У них, насколько я знаю, это не первый случай такой, у них там в 2018 году танк кого-то переехал. Поэтому надо быть очень опытным водителем военной техники, чтобы не было таких случаев", - сказал миллиардер Аркадий Скоров, который приходится погибшему отчимом.