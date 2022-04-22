В России собрались оккупировать часть Украины и провозгласить "Крымский федеральный округ"

Оккупанты строят новые планы по захвату Украины / Коллаж УНИАН, Reuters

"Депутат" Госдумы России от оккупированного Крыма Дмитрий Белик сделал заявление о том, что после войны против Украины на территории украинского государства, дескать, может быть образован так называемый "Крымский федеральный округ". В псевдообразование могут попасть оккупированные российскими войсками территории.

Как сообщает Коммерсант, российский политик сказал, что "КФО" могут создать на территории захваченных украинских регионов, которые якобы "исторически принадлежали России".

Читайте такжеРоссия перебрасывает войска с Беларуси на Донбасс: в ГУР раскрыли планы наступления оккупантов"Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России", - подчеркнул Белик.

Войска РФ намерены оккупировать Донбасс и юг Украины

Заместитель командующего войск Центрального восточного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев сказал о том, что подразделения российских оккупантов собирались захватить Донбасс, юг Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

"Армия России во время второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым", - подчеркнул военный страны-агрессора.

Наступление России на Донбасс

Президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что Россия начала наступление на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали большое количество военного контингента и техники в регионе. Однако Украина намерена продолжать сражаться за свои земли.

Советник главы МВД Вадим Денисенко сказал, что Украину ждут тяжелые несколько дней или недель. Военные действия на Донбассе определят дальнейший ход боевых действий. Оккупанты будут пытаться прорваться в направлении Краматорска и Славянска. Они верят в свою способность осуществить блицкриг к 9 мая.

Представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник рассказал, что войска России завершают работу по поиску позиций для нанесения ударов по Донбассу. Существенное продвижение оккупантов фиксируется в направлении Изюм-Баркенково, в районе узловой железнодорожной станции Попасная, Северодонецкого урбанизированного района, вблизи Мариуполя и на участке магистрали Запорожье-Донецк.

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