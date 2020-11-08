В России воры зарезали семью доцента университета

К убийству двух женщин и ранению ребёнка может быть причастен работавший у семьи мигрант.
Жестокое убийство произошло в Подмосковье. От рук злоумышленников погибли члены семьи преподавателя МГСУ Виктории Борковской - погибла сама педагог и ее мать, 6-летняя дочь с множеством колото-резаных ранений в тяжелом состоянии госпитализирована.
Нападение было совершено в СНТ "Лунево" (городской округ Солнечногорск) около 23.30 в субботу, 7 ноября. Предварительно преступники проникли в дом с целью ограбления. Они причинили смертельные ножевые ранения 44-летней Виктории Борковской и ее пожилой матери. Девочка также получила серьезные ранения и была госпитализирована. В самом доме заметны следы обыска - видимо, преступники искали ценности, сообщает МК со ссылкой на источники.
Как сообщила изданию старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, следователями и криминалистами ГСУ проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначено проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.
Как сообщает РИА Новости, к убийству двух женщин и ранению ребёнка в Солнечногорске может быть причастен работавший у семьи мигрант.
Виктория Борковская – кандидат экономических наук, доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства МГСУ. Последнее время работала в США в Университете Вирджинии.
Совсем недавно Борковская перешла в РЭУ им. Плеханова, где трудилась заместителем декана факультета маркетинга по международному сотрудничеству, была доцентом кафедры предпринимательства и логистики.
Убийства в России – о чем сообщалось ранее:
- В России в Ленинградской области около Выборга убили муниципального депутата и предпринимателя, а также отца российского пилота "Формулы-1" Александра Петрова. По одной из версий, Петрова застрелил снайпер, когда депутат вышел из бани.
- В Нижегородской области в России 18-летний парень устроил стрельбу на автобусной остановке, есть погибшие и раненые.