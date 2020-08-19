В Турции россиянин пытался спасти украинского туриста, но не смог

35-летний украинец погиб на курорте в Турции / 1zoom.ru

На одном из курортов Турции российский турист едва не погиб при попытке спасти украинца, однако спасти гражданина Украины не удалось – мужчина впоследствии умер.

Как сообщает турецкое издание IHA, инцидент случился на пляже Каргыджак на курорте Аланья.

Украинец Радз Алиев отдыхал со своей женой Алиной. Мужчина отплыл достаточно далеко от берега и начал тонуть. Супруга была вместе с ним, но оказать помощь физически не смогла.

На помощь туристу бросился россиянин Марсель Гильмутдинов — он пытался вытащить украинца на берег, но, по словам очевидцев, стал захлебываться водой и едва не утонул сам. Однако пострадавшего все же удалось вытащить на берег, где другие отдыхающие экстренно вызвали скорую помощь.

Украинского и российского туристов доставили в учебно-исследовательскую больницу университета Аланьи Алааддина Кейкубата, где врачи оказали помощь. Однако гражданина Украины медикам спасти не удалось. Тело 35-летнего мужчины отправили на вскрытие в Институт судебной медицины, где впоследствии озвучат причину смерти.