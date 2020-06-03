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Кличко поддержал протесты в США и был раскритикован украинцами

3 июня 2020, 10:43

Владимир Кличко неожиданно решил принять участие во флэшмобе среди знаменитостей из-за смерти Джорджа Флойда в США.

Владимир Кличко
Владимир Кличко / Reuters

Владимира Кличко пристыдили за то, что он поддерживает неактуальную в Украине проблему расизма в США, но не реагирует на важные вопросы в Украине.

Украинский боксер Владимир Кличко, брат киевского мера Владимира Кличко, опубликовал в Instagram черный квадрат с тегами протестов в США - Джордж Флойд, Янемогудышать, Блэкаутвторник и тд, которые устроили во вторник 2 июня американские звезды и некоторые компании и даже модные журналы. Они не только поддержали протестующих, которые громят магазины и офисы, но и "остановили" свою работу - от этого тэг #Blackouttuesday.

Американцы подтянули 1,6 тысяч военных из-за массовых протестов в США.

Владимира Кличко спросили, почему он так не поддерживает мирное население на Донбассе, которое страдает от оккупации, и почему он не отреагировал на изнасилование украинки в полиции Кагарлыка.

Один из участников спора объявил, что изнасилование украинки и убийство Джорджа Флойда в США - несопоставимые вещи, чем спровоцировал бурный спор.

"А где ваша публичная поддержка мирным людям, которые гибли и гибнут на Донбассе??! Это же не где-то там за океаном, это вот, рядом, в твоей стране!", "ой бл*ть, куда ти лізиш. Ти ж був нормальним мужиком", "Хайпажор", "И вы туда же? Только подписалась...Кто уже только не хайпонул на этой теме! Раздолбали полстраны спекулируя цветом кожи, а вам медийные флешмобы подавай! Сегодня расизм имеет чёрное лицо, проснитесь уже!", "Как много подстилок чёрных всплыло за последних несколько дней... Чего не сделать ради хайпа...", " как много расистов всплыло..", " как много расистов всплыло..", "А чому Ви так публічно не підтримали дівчину, яку зґвалтували поліцейські нещодавно?!", "та я нічого не маю проти його позиції. але я не розумію цього хайпу навколо того темношкірого. точно так же вбивають і білих. минулого тижня зґвалтували по черзі дівчину у відділенні поліції, алло?! це перший випадок? це не заслуговує уваги?? чого наркомана і колишнього тюремного заключонного зробили героєм? Це мені не зрозуміло, соррі", "він не "герой" а жертва. Жертва надмірної жорстокості зі сторони представника влади. Жорстокості на межі з хворим садизмом. 8. 8 хвилин попри всі прохання коп його душив коліном.Так, згвалтували жінку в україні. Не вперше і думаю нажаль не в останне. Але цей злочин не є ненавистю до жінок чи білих жінок. Це трохи різні випадки.", "ой вибач що не прочитав інфоомацію про тебе на твой сторінці. Я так жостко виразився про тебе. Ти мене вибач! Куди гроші на лікування скидувати?", "На, благодійнику:Громадська організація "Харківська правозахисна група"...", - пишут в комментариях

Напомним, пострадавшая от изнасилования в Кагарлыке полицейскими поделилась ужасными подробностями того, что с ней происходило.

Как известно, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

В процессе расследования оказалось, что к этому причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Полицейские не только привезли девушку в полицию и изнасиловали, они применили меры физического насилия и к мужчине.

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