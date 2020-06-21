УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин раскрыл планы на следующий президентский срок

Российский лидер подчеркнул, что не ищет себе преемника.

21 июня 2020, 23:20
Путин
Путин не ищет преемника / Reuters

Президент России Владимир Путин, который намерен внести поправки в Конституцию РФ и обнулись свои президентские сроки, открыто заявил о желании баллотироваться на очередной президентский срок и не заниматься поисками преемника.

Глава государства отметил, что вынужден прописать в основном законе возможность для нового вступления в должность, иначе начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Россия 1.

Читайте такжеПольша обвинила Путина в манипуляциях для ослабления Запада"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", — сказал он.

Путин открыто заявил, что после внесения поправок в Конституцию допускает для себя участие в новых президентских выборах.

Российский лидер добавил, что не ищет достойного преемника на пост главы государства, поскольку усиленно работает и не имеет на это времени.

"Работать надо, а не преемников искать", - строго сказал Путин.

Как известно, по действующему в РФ законодательству в 2024 году истекает последний президентский срок Путина.

Как ранее сообщалось, Путин считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут крайне негативно сказаться на отношениях официальной Москвы и официального Киева.

Как ранее сообщалось, Путин убежден ‒ во время распада СССР все республики нарушали союзный договор и "утащили" с собой "исконно российские земли" (сразу после развала Союза Советских Социалистических Республик.

Владимир Путин новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Путин раскрыл планы на следующий президентский срок». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День памяти и скорби 2020: какой сегодня праздник 22 июня, приметы
00:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июня: источник денег и новый роман Видео
21 июня, воскресенье
23:20
Путин раскрыл планы на следующий президентский срок
22:57
Погибшая на Бали российская блогер перед смертью поругалась с отцом
22:32
Коронавирус в Украине и мире на 21 июня: за сутки заразились 128 тысяч человек Видео
22:14
"Дышать было нечем": появился жуткий рассказ из эпицентра взрыва в Киеве
22:11
Украинский морской курорт ужесточает карантин из-за Covid-19
21:46
"Бах и подъезда нет": появилось видео первых секунд после взрыва на Позняках Видео
21:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июня: защитный купол и приятные перемены Видео
21:14
Непогода в Польше: повреждены дома и подтоплены дороги - фото
21:03
На месте взрыва дома в Киеве обнаружили третьего погибшего Фото Видео
20:26
Невероятно полезен: от чего может защитить чеснок
20:21
Взрыв в Киеве: женщина из разрушенной квартиры рассказала о спасении сына Видео
19:58
Жуткий взрыв на Позняках: появилась информация об одной из жертв
19:45
"Ничего в этом хорошего нет": Путин поддел Зеленского за слова о Второй мировой Видео
19:26
Лидер Голоса сделала скандальное заявление о "нищенской" зарплате
19:22
На Бали погибла известная российская блогер-миллионник
19:10
На Житомирщине возле кафе мужчина устроил кровавую резню ножом
18:57
"Папа любит": Виктор Павлик трогательно обратился к тяжелобольному сыну
18:41
Взрыв дома в Киеве: жители чувствовали запах газа со вторника
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять