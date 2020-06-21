Путин раскрыл планы на следующий президентский срок

Путин не ищет преемника / Reuters

Президент России Владимир Путин, который намерен внести поправки в Конституцию РФ и обнулись свои президентские сроки, открыто заявил о желании баллотироваться на очередной президентский срок и не заниматься поисками преемника.

Глава государства отметил, что вынужден прописать в основном законе возможность для нового вступления в должность, иначе начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Россия 1.

Читайте такжеПольша обвинила Путина в манипуляциях для ослабления Запада"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", — сказал он.

Путин открыто заявил, что после внесения поправок в Конституцию допускает для себя участие в новых президентских выборах.

Российский лидер добавил, что не ищет достойного преемника на пост главы государства, поскольку усиленно работает и не имеет на это времени.

"Работать надо, а не преемников искать", - строго сказал Путин.

Как известно, по действующему в РФ законодательству в 2024 году истекает последний президентский срок Путина.

Как ранее сообщалось, Путин считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут крайне негативно сказаться на отношениях официальной Москвы и официального Киева.

Как ранее сообщалось, Путин убежден ‒ во время распада СССР все республики нарушали союзный договор и "утащили" с собой "исконно российские земли" (сразу после развала Союза Советских Социалистических Республик.