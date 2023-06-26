Война перекинется на территорию РФ: экс-депутат Госдумы спрогнозировал сценарий

В России будут нарастать атаки, прежде всего, атаки Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса, заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
Вместе с тем он сомневается в том, что боевые действия могут в ближайшее время переброситься на территорию Беларуси. Об этом он сказал в ходе чата в Главреде.
"Украина не заинтересована, чтобы к российской армии добавилась еще и белорусская. Да, может быть, она не такая сильная и многочисленная, но все равно около 25 тысяч личного состава могут присоединиться к российским войскам. Кроме того, будет создана дополнительная линия фронта – вряд ли это кому-либо нужно. Поэтому я не думаю, что с Беларусью будет происходить что-то активное", — добавил Пономарев.
Кто такой Илья Пономарев
Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.
Смотрите видео - чат с Ильей Пономаревым в Главреде:
Рейд добровольцев РФ в Белгородской области
Напомним, ранее Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявления о том, что они запустили военную операцию по демилитаризации Белгородской области.
Бойцы выполняли задачи на КПП Грайворон, в других населенных пунктах и набрали трофейной военной техники.
В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что добровольцы России проводили работу по созданию буферной зоны безопасности на Белгородщине, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границ Украины. В рейде участвовали только граждане РФ.
В министерстве обороны оккупантов РФ заявили, что российские войска якобы "уничтожили" силы и средства добровольцев в Белгородской области. В Русском добровольческом корпусе предупредили оккупантов об ответном ударе.
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