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Война перекинется на территорию РФ: экс-депутат Госдумы спрогнозировал сценарий

Алексей Тесля
26 июня 2023, 19:35 обновлено 26 июня, 19:38
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Боевые действия в ближайшее время вряд ли начнутся на территории Беларуси, считает Илья Пономарев.
Пономарев, Легион свобода России
Илья Пономарев не исключил боевые действия в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

В России будут нарастать атаки, прежде всего, атаки Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса, заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Вместе с тем он сомневается в том, что боевые действия могут в ближайшее время переброситься на территорию Беларуси. Об этом он сказал в ходе чата в Главреде.

"Украина не заинтересована, чтобы к российской армии добавилась еще и белорусская. Да, может быть, она не такая сильная и многочисленная, но все равно около 25 тысяч личного состава могут присоединиться к российским войскам. Кроме того, будет создана дополнительная линия фронта – вряд ли это кому-либо нужно. Поэтому я не думаю, что с Беларусью будет происходить что-то активное", — добавил Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Смотрите видео - чат с Ильей Пономаревым в Главреде:

Рейд добровольцев РФ в Белгородской области

Напомним, ранее Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявления о том, что они запустили военную операцию по демилитаризации Белгородской области.

Бойцы выполняли задачи на КПП Грайворон, в других населенных пунктах и набрали трофейной военной техники.

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что добровольцы России проводили работу по созданию буферной зоны безопасности на Белгородщине, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границ Украины. В рейде участвовали только граждане РФ.

В министерстве обороны оккупантов РФ заявили, что российские войска якобы "уничтожили" силы и средства добровольцев в Белгородской области. В Русском добровольческом корпусе предупредили оккупантов об ответном ударе.

Больше новостей:

Илья Пономарев Легион Свобода России Русский добровольческий корпус (РДК)
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