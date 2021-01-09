Возле Капитолия схватили русскоговорящую сторонницу Трампа: СМИ раскрыли детали

Возле Капитолия схватили русскоговорящую сторонницу Трампа / GettyImages

Задержанной во время штурма Капитолия женщиной, которой потребовался переводчик с русского языка, оказалась уроженка Молдовы Евгения Малимон. Вместе с ней схватили и ее дочь Кристину, которая является активной сторонницей Трампа и вице-председателем организации "Молодые республиканцы Орегона".

Изначально о задержании Малимон писало издание Buzzfeed. Журналисты подчеркнули, что никаких доказательств, что женщина является гражданкой России, нет. Евгении Малимон и ее дочери были предъявлены обвинения в незаконном проникновении и нарушении комендантского часа.

Как пишет портал OregonLive.com, также во время беспорядков задержали 28-летнюю Кристину Малимон, которая является лидером движения "Молодых республиканцев Орегона". Согласно данным полиции об арестах, на которые ссылается портал, обе женщины задержаны за нарушение комендантского часа и вторжение. По данным издания OPB, им предписан запрет на въезд в Вашингтон.

По информации телеканала ABC, мать и дочь "вошли или пытались войти в здание Капитолия", несмотря на как минимум три предупреждения от полицейских.

Чуть позже стало известно, что уроженку Молдовы Кристину Малимон, говорящую на русском языке, которую арестовали за неподчинение полиции у здания Капитолия, уже выпустили, сообщает OPB.

Уточняется, что Кристину Малимон и ее 54-летнюю мать Евгению Малимон схватили в связи с проникновением на территорию здания Конгресса. Женщин просили покинуть место, однако они не подчинились.

В суде Вашингтона назначили дату разбирательства на июнь. Малимон и ее мать отрицают вину. До тех пор женщины свободны. Гражданкам предписано покинуть город в рамках условий освобождения.

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