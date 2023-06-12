ВСУ пойдут в атаку большими силами: в Лондоне спрогнозировали сроки и направление

Украинская армия проводит "зондирующие и формирующие операции", считает Тобиас Эллвуд.

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Тобиас Эллвуд спрогнозировал наступление ВСУ / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Facebook/TobiasEllwood

В ближайшие несколько дней следует ожидать "большой атаки" Украины на Донбассе. Такое мнение высказал глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд.

"В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса", – заявил он в интервью Sky News.

Британский парламентарий считает, что украинская армия проводит "зондирующие и формирующие операции", а "основной фронт украинского потенциала все еще находится в резерве, готовый к этой одиночной атаке".

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"Россияне не знают, где это будет, но мы видим, что между группой "Вагнера" и самими российскими войсками наступает хаос", – не исключил он.

Глава оборонного комитета парламента Великобритании уверен в том, что подрыв Каховской дамбы показал, что Владимир Путин "даже не верил в то, что сможет удержать эту дамбу".

Вместе с тем Эллвуд призвал к осторожности всех, кто считает, что Украина "нападет" и "все закончится очень быстро".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как уточнили в Институте изучения войны, Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях.

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).

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