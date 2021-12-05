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Вторжение России в Украину обернется крахом СП-2: в ЕС предупредили Москву о мощном ударе

5 декабря 2021, 13:14
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Угроза военной операции Москвы против Киеве – это проверка для НАТО и всего Запада, сказал Манфред Вебер.

Северный поток-2
Если Путин пустит в ход оружие, Северному потоку-2 конец, - Вебер / Reuters

Новое правительство Германии должно немедленно остановить реализацию проекта Северный поток-2 в случае запуска сценария военной операции России против Украины. Берлину следует четко обозначить свою позицию. Ситуация является настоящей проверкой для Североатлантического альянса и всего западного сообщества. Об этом заявил лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Как сообщает DW, если Кремль пойдет войной на Украину, то запуск Северного потока-2 фактически исключен. Новый Кабмин ФРГ должен продемонстрировать решительную позицию по данному вопросу.Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

"Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" конец. Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить", - сказал он в интервью изданию Bild am Sonntag.

Также он добавил, что ситуация, связанная с потенциальной военной атакой России на Украину, это проверка для НАТО и всего коллективного Запада. В Альянсе должны продемонстрировать, что Москве дорого обойдется сценарий масштабной эскалации конфликта с украинским государством.

"Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины", - подчеркнул Манфред Вебер.

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Напомним, ранее бывший американский посол в Украине Джон Хербст заявлял, что если Россия все-таки решится на военную операцию против Киева, энергетическому проекту Газпрома Северный поток-2 грозит крах.

Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ – немецкий регулятор – приняло решение о приостановке процедуры сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2.

В Берлине сказали, что структура собственности СП-2 не соответствует требованиям законодательства Германии.

Согласно требованиям ФРГ, для того, чтобы процесс предоставления документов на запуск Северного потока-2 продолжился, Nord Stream AG следует зарегистрировать на территории Германии новую компанию, которая должна стать владельцем немецкого участка магистрали.

До тех пор, пока россияне не выполнят требование Берлина по СП-2, сертификацию проекта не возобновят.

В Нафтогазе сказали, что Россия перешла к "юридическим трюкам" – Газпром пытается зарегистрировать в Германии компанию, которая должна стать якобы оператором только немецкого участка трубы, и, таким образом, заявить о выполнении требований регулятора. Глава компании Юрий Витренко призвал США ввести санкции против нового юридического лица.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к выполнению всех требований Германии по Северному потоку-2. Задачей Москвы является скорейший запуск трубопровода.

viber
НАТО новости Германии Северный поток-2 новости Украины Европарламент
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