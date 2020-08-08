Сидеть до выборов: главу штаба соперницы Лукашенко поместили в изолятор

Главу штаба Тихановской поместили в изолятор / Витебские вести

После задержания главу штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - Марию Мороз, отправили в Центр изоляции нарушителей. Ее задержали для участия в суде и она вынуждена будет пробыть в СИЗО до понедельника, 10 августа.

Об этом заявила пресс-секретарь избирательного штаба Тихановской Анна Красулина, передает белорусское агентство TUT.by.

Также сегодня в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) вызвали представителя штаба Тихановской - Антона Сташевского. Сейчас его везут в Следственный комитет Беларуси.

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Кроме того, с 15:00 не выходит на связь доверенное лицо оппонентки Лукашенко - Олег Моисеев. Его сегодня также вызвали в ГУБОПиК.

Красулина добавила, что у дома, где живет Тихановская, дежурит большое количество людей в штатском.

Напомним, Марию Мороз задержали сегодня у офиса штаба Тихановской. Неизвестные люди посадили Мороз в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Это уже второе задержание Мороз за последнюю неделю.

Выборы в Беларуси

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. В настоящее время достоверные рейтинги кандидатов в президенты не известны, так как в стране нет полноценной политической социологии. В то же время независимые социологи попытались оценить рейтинг действующего президента страны Александра Лукашенко.

Напомним, в ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.