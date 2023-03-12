"Зачистить всех": Лукашенко устроил охоту на ведьм после взрывов в Мачулищах — журналист

В условиях диктатуры в Беларуси главным столпом существования режима является лояльность госаппарата.

Александр Лукашенко / УНИАН

После атаки на военный самолет РФ в Беларуси происходят массовые политические репрессии, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, в связи с событиями в Мачулищах Александр Лукашенко дал очередную команду "зачистить всех".

"В Беларуси постоянно происходят суды над политическими противниками, причем по политическим делам дают большие сроки, от 10 до 20 лет. Это – некая эволюция тоталитарного режима в авторитарный. Одним из элементов этого ужесточения является изменение белорусского законодательства, которое движется в сторону криминализации не только оппозиционной деятельности, но и всего, что связано с инакомыслием", — пояснил эксперт.

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Вместе с тем он уверен, что в условиях диктатуры в Беларуси главным столпом существования нынешнего режима является лояльность госаппарата.

"Именно это позволило Лукашенко удержать власть в 2020 году в момент острейшего политического кризиса. И Лукашенко очень болезненно воспринимает, когда какие-то чиновники или представители силовых структур вдруг переходят на сторону его оппонентов. Он считает это предательством, и таких людей в Беларуси судят гораздо более жестоко, чем простых протестующих. Этим законодательством (смертная казнь за "госизмену", - ред.) Лукашенко хочет укрепить монолитность своего политического режима и запугать потенциальных перебежчиков на другую сторону", — добавил Карбалевич.

Кто такой Валерий Карбалевич Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук. Эксперт аналитического центра "Стратегия". Автор более 800 публикаций по различным проблемам внутренней и внешней политики Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского, назвав его "гнидой".

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

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