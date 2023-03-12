УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Зачистить всех": Лукашенко устроил охоту на ведьм после взрывов в Мачулищах — журналист

12 марта 2023, 20:45
В условиях диктатуры в Беларуси главным столпом существования режима является лояльность госаппарата.
Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

После атаки на военный самолет РФ в Беларуси происходят массовые политические репрессии, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, в связи с событиями в Мачулищах Александр Лукашенко дал очередную команду "зачистить всех".

"В Беларуси постоянно происходят суды над политическими противниками, причем по политическим делам дают большие сроки, от 10 до 20 лет. Это – некая эволюция тоталитарного режима в авторитарный. Одним из элементов этого ужесточения является изменение белорусского законодательства, которое движется в сторону криминализации не только оппозиционной деятельности, но и всего, что связано с инакомыслием", — пояснил эксперт.

видео дня

Вместе с тем он уверен, что в условиях диктатуры в Беларуси главным столпом существования нынешнего режима является лояльность госаппарата.

"Именно это позволило Лукашенко удержать власть в 2020 году в момент острейшего политического кризиса. И Лукашенко очень болезненно воспринимает, когда какие-то чиновники или представители силовых структур вдруг переходят на сторону его оппонентов. Он считает это предательством, и таких людей в Беларуси судят гораздо более жестоко, чем простых протестующих. Этим законодательством (смертная казнь за "госизмену", - ред.) Лукашенко хочет укрепить монолитность своего политического режима и запугать потенциальных перебежчиков на другую сторону", — добавил Карбалевич.

Кто такой Валерий Карбалевич

Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук. Эксперт аналитического центра "Стратегия". Автор более 800 публикаций по различным проблемам внутренней и внешней политики Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского, назвав его "гнидой".

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Читайте еще:

Отключить проверкуПремиальные предложения
Александр Лукашенко новости Беларуси Валерий Карбалевич
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:45

"Зачистить всех": Лукашенко устроил охоту на ведьм после взрывов в Мачулищах — журналист

20:06

Расстреляли за "Слава Украине": убитому военному посмертно присвоили звание Героя УкраиныВидео

19:55

Скандал на Одесчине: мобилизованный депутат от ОПЗЖ отказался ехать на фронт и поплатился

19:47

Перелом челюсти и носа, сотрясение мозга и выбиты зубы: в Германии чеченец избил раненого бойца ВСУВидео

19:41

Даша Квиткова и Никита Добрынин все еще женаты - блогерша сделала заявление

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:20

Последний шанс избавиться от наследия СССРмнение

18:59

Королевская родня отвернулась от Гарри и Меган в важный день: разгорелся скандалВидео

18:57

"Вагнеровцев" уничтожают "пачками": полковник ВСУ рассказал о боях за Бахмут

18:51

Джоли ищет встречи с новой возлюбленной Питта чтобы "контролировать ситуацию, а не сидеть в тени"Видео

Реклама
18:37

"Мы не будем штурмовать в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ попрут оккупантов из УкраиныВидео

18:14

"Может повториться судьба Дебальцево": командир ВСУ о сложнейшей ситуации в БахмутеВидео

18:01

Осталась плясать сама на сцене: Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю РоссиюВидео

17:51

РФ теряет время и ресурсы: в ВСУ назвали ключевое значение обороны Бахмута

17:48

Как быстро сварить перловку: несколько советов, чтобы получилась идеальнойВидео

17:35

Рамина Эсхакзай отменила свадьбу с избранником: "Уже точно не хотим"Видео

17:14

Не закончится в ближайшие месяцы: военный Вышебаба прогнозирует войну на несколько летВидео

17:06

Угроза нападения из Беларуси: генерал ВСУ предупредил о переброске новых сил РФ

16:58

Букмекеры опустили Украину: на Евровидении 2023 резко изменили фаворита - она всем известнаВидео

16:30

Как убрать застарелый налет на унитазе: простые и быстрые способы уборки

16:21

Загадка советских подъездов: почему их красили лишь на половину

Реклама
15:57

Штурм РФ под Бахмутом провалился: пограничники "покрошили" десятки оккупантов

15:53

В каком возрасте надо отучать от памперсов: легкие советы, как посадить ребенка на горшок

15:45

"Понесут суровое наказание": командование сделало заявление про избиение срочника в УкраинеВидео

15:40

Гороскоп Таро на неделю 13-19 марта: Тельцам – сильные волнения, Львам - успехВидео

15:10

82-летний Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

15:07

"Он мерзкий": муж Тодоренко грубо обозвал своего сына

14:56

"Алка с Филиппом воссоединятся": в РФ сообщили, что Киркоров планирует вернуться к Пугачевой

14:55

Украину окутают сильнейшие снегопады: синоптики рассказали о штормеВидео

14:42

Двойная игра Лукашенко: эксперт оценил вероятность втягивания Беларуси в войну

14:18

Россия развалится на части, НАТО нужно готовиться к историческим событиям – французский генералВидео

14:06

"Я лично знаю, где лежат трупы оккупантов": полковник ВСУ рассказал об аде для россиян под БахмутомВидео

13:45

Гороскоп на завтра 13 марта 2023: Рыбам – вдохновение, Весам - плохие советыВидео

13:37

Маша из "Ворониных" родила первенца и показала фото

13:10

В Житомире офицер избил ногами срочника: разгорелся большой скандалВидео

13:04

Жади и Лукас из "Клона" повторили культовый момент из сериала через 20 летВидео

13:01

Боец ВСУ приехал на танке с передовой на собственную свадьбу

12:42

Украина в ближайшее время не получит истребители от Запада – КулебаВидео

12:40

Самый опасный день в году: приметы и что нельзя делать 13 марта

12:38

С огромным животом и седыми волосами: знаменитый российский телеведущий огорошил внешним видомВидео

12:35

Дочь Лизы Ющенко при полном макияже затусила с маминой подругой в отеле, стоимостью 50 тыс. грн за ночь

Реклама
12:20

4 признака, что матрас пора выбрасывать

12:08

Актер-воин Фединчик переписал все имущество на Наталку Денисенко: "Я хорошо устроилась"Видео

12:05

"Украинцы Валеру повесили": в Беларуси пограничники устроили истерику из-за "российского оккупанта"Видео

11:56

Посол Украины в Беларуси разнес Лукашенко за оскорбление ЗеленскогоВидео

11:38

Вкусный завтрак, как в ресторане: 2 простых и невероятных рецептаВидео

11:32

"Запустят катастрофические бои": астролог назвала новую цель РФ и 3 опасных города в УкраинеВидео

11:29

Что полезнее утром - кофе или чай: любопытные сведения, которые удивятВидео

10:56

75% жертв приходится на казахское и татарское население: в разведке Британии сообщили о потерях РФ

10:43

Ольха и Нептун в деле: армия Украины бьет войска РФ на расстоянии 100-300 км – НаевВидео

10:16

Галкин поставил на место зарвавшихся россиянВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять