Лукашенко признался, при каком условии отдаст "зеленых человечков" Украине

Лукашенко призвал Украину доказать вину боевиков Вагнера / Скриншот В гостях у Дмитрия Гордона

Боевики российской частной военной компании были задержаны белорусскими правоохранителями 29 июля. Вчера, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой Беларуси Александром Лукашенко выразил надежду, что их экстрадируют в Киев.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону лидер белорусов заявил, что готов выдать задержанных российских наемников лишь после того, как Украина докажет их вину.

"Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Беларуси и России в контакте, я и Зеленскому об этом сказал. Они работают над тем, чтобы была четкая картина: никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей. Что этот убил этого, что стреляли и так далее", - заявил Лукашенко.

Говоря в целом о задержании россиян на территории Беларуси, Лукашенко заявил, что "это не просто обидно, это недопустимо и отвратительно, особенное если это происходит со стороны твоих родных друзей".

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Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика частной военной компании Вагнер. В данный момент они арестованы – наемников обвиняют в попытках организации кампании по дестабилизации политической ситуации в стране накануне выборов.

После задержания российских боевиков ЧВК Вагнер в Беларуси Александр Лукашенко выступил с жестким заявлением в адрес России. По его словам, никто никаких разрешений для пребывания боевиков на территории Беларуси не давал.