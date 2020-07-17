США частично снимают запрет на поездки из Европы: кто сможет въехать в страну

Иностранные студенты из Европы теперь смогут попасть в США / Фото Reuters

США частично снимают ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Штаты, как известно, лидируют в мире по числу зараженных COVID-19.

В частности, теперь в страну смогут въехать иностранные студенты из Европы, пишет Reuters.

"Студенты в европейских странах, у которых уже есть визы для обучения в Соединенных Штатах, освобождаются от запрета, согласно меморандуму", - говорится в сообщении.

Решение США разрешить европейским студентам было принято через несколько дней после того, как администрация Трампа согласилась отказаться от политики, которая могла бы вынудить десятки тысяч иностранных студентов покинуть Соединенные Штаты, если бы их занятия были полностью онлайн.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире.

21 апреля президент США Дональд Трамп временно отменил выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в государстве. Американский лидер также запретил выдавать рабочие визы и пускать в течение 90 дней в страну соискателей, которые намеревались их получить. При этом запрет не коснулся мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто "напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок".

В конце июня на фоне пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года.