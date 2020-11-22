"Жесть" в Минске: ОМОН дубинками избил заступившуюся за парня девушку

Силовики применили спецсредства против митингующих.
В Беларуси силовики жестоко задерживают участников акций протеста.
Число задержанных уже превысило 200 человек, сообщается на сайте правозащитного центра Весна.
Отмечается, что в течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах. При этом силовики использовали против демонстрантов спецсредства.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, правоохранителям пришлось применить спецсредства в отношении граждан, которые нарушали общественный порядок в Минске и оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка.
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В то же время в Сети опубликовано видео, как силовики в Минске избивают дубинками девушек.
В минском микрорайоне Каменная горка девушка пыталась заступиться парня, на которого напали силовики, при этом ее избили дубинками.
На другом видео запечатлено, как участники акции протеста отбили одного из задержанных у силовиков.
На кадрах заметно, как группа людей выбегает на проезжую часть дороги, где двое сотрудников правоохранительных органов задерживают лежащего на земле протестующего. Участники протестной акции окружили силовиков и помогли подняться задержанному. Полицейским пришлось отступить.
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