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"Жесть" в Минске: ОМОН дубинками избил заступившуюся за парня девушку

22 ноября 2020, 17:34

Силовики применили спецсредства против митингующих.

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Силовики жестоко избивают протестующих в Минске / TUT.by

В Беларуси силовики жестоко задерживают участников акций протеста.

Число задержанных уже превысило 200 человек, сообщается на сайте правозащитного центра Весна.

Отмечается, что в течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах. При этом силовики использовали против демонстрантов спецсредства.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, правоохранителям пришлось применить спецсредства в отношении граждан, которые нарушали общественный порядок в Минске и оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка.

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В то же время в Сети опубликовано видео, как силовики в Минске избивают дубинками девушек.

В минском микрорайоне Каменная горка девушка пыталась заступиться парня, на которого напали силовики, при этом ее избили дубинками.

На другом видео запечатлено, как участники акции протеста отбили одного из задержанных у силовиков.

На кадрах заметно, как группа людей выбегает на проезжую часть дороги, где двое сотрудников правоохранительных органов задерживают лежащего на земле протестующего. Участники протестной акции окружили силовиков и помогли подняться задержанному. Полицейским пришлось отступить.

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  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.

новости Беларуси выборы Беларусь протесты в Беларуси
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