ВСУ могли уничтожить серьезные цели Крыма: Свитан раскрыл детали мощной атаки

Роман Свитан заявил, что удар ВСУ по терминалу в Феодосии - это необходимая мера.

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ВСУ атаковали оккупантов в Крыму / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

В ночь на 7 октября в Крыму была довольно громкой. Взрывы гремели в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке, а также на нефтяном терминале в Феодосии.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке отреагировал на атаку ВСУ и рассказал, чем важны такие удары по вражеским объектам.

Свитан отметил для 24 канала, что в Крыму есть 2 нефтяных терминала: в Феодосии и Севастополе. Феодосийская бухта считается такой, что не замерзает, поэтому там в свое время был развернут нефтяной терминал, чтобы обеспечивать полуостров нефтью и продуктами ее переработки.

видео дня

"Поэтому это была одна из основных целей", - заявил полковник запаса.

Свитан отметил, что удар ВСУ по терминалу в Феодосии является необходимой мерой, поскольку иначе никак нельзя снизить поток нефтепродуктов в Крыму. Важно уничтожать все российские нефтяные терминалы, в том числе и Новороссийский.

Полковник запаса также сообщил, что военный аэродром "Саки" в Новофедоровке, где ночью 7 октября прогремели взрывы, оккупанты уже несколько раз восстанавливали после наших ударов. Он является большим складом боеприпасов, там расположен довольно серьезный командный пункт и система связи.

Он отметил, что взлет российских самолетов с аэродрома "Бельбек" происходил по протоколу безопасности. Враг поднимал авиацию, поняв, что на запад Крыма направлялись беспилотники.

"Они поднимают авиацию, чтобы переждать в воздухе удары или по крайней мере уйти, потому что понимают: если накроют аэродром - то самолетам мало не покажется", - сказал Свитан.

Также, добавил он, часть самолетов используется как ПВО, пытаясь уничтожить беспилотники.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Атака ВСУ по Крыму - что известно

Напомним, что в ночь на 7 октября в Крыму атакован НПЗ и аэродромы "Бельбек" и "Саки". Местные жители сообщили, что были слышны взрывы в Сакском районе, а их отголоски - в Симферопольском и Красногвардейском районах. Всего местные жители насчитали до 12-15 взрывов. Также раздавались очереди из крупнокалиберного оружия.

В Сети появились новые подробности ударов по Крыму. Украинские силы успешно атаковали объект, несмотря на наличие системы ПВО "Панцирь С-1", которая не смогла отразить атаку. Согласно спутниковым данным, "Панцири" стоят на окраине села Петрово-Дальнее, недалеко от Рублевского шоссе.

21 сентября Симферополь и Севастополь всколыхнули взрывы. В Симферопольском районе прогремело около 10 взрывов. Как отмечает "Крымский ветер", именно там расположены склады боеприпасов армии РФ. Также взрывы слышали в Перевальном, где базируется 126-я бригада береговой обороны ЧФ РФ.

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