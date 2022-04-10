Зверств российских военных может быть еще больше: у Байдена ошеломили заявлением

Джен Псаки / Reuters

Назначение нового генерала руководить ходом войны в Украине показывает, что российские оккупанты будут зверствовать против мирных жителей еще больше.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, назначение Россией нового военного руководства "показывает, что будет продолжение того, что мы уже видели на местах в Украине. И это то, чего мы ожидаем", пишет CNN.

Псаки назвала Дворникова ответственным за "зверства, которые мы видели в Сирии", и сказала, что для Украины США продолжают работать с официальными лицами, чтобы убедиться, что у них есть оружие и помощь, необходимые для успеха на поле боя.

Представитель Белого дома добавила, что администрация нашла признание Кремля в том, что их силы понесли большие потери, "интересным" для страны, которая медленно признает поражение.

"Это было важно", - сказала она, назвав это отражением "мужества украинских лидеров".

Чиновники сообщили телеканалу, что генерал армии Александр Дворников, командующий Южным военным округом России, был назначен командующим военной кампанией России в Украине после серии неудач на поле боя и очевидного отсутствия координации между группами российских сил, действующих в Украине.

Путин назначил нового командующего вторжением в Украину - что известно

Сирийский мясник Дворников / mil.ru

Россия реорганизовала свое военное командование силами вторжения в Украину. Теперь за войну будет отвечать 61-летний генерал армии Александр Дворников.

Как сообщает BBC, Дворников до 2016 года почти год командовал российскими войсками в Сирии. Из-за чего журналисты и эксперты его иногда называли "сирийский мясник" за тактику ведения войны, которая предусматривала большое количество гражданских жертв.

В сентябре 2016 года Путин назначил Дворникова командовать Южным военным округом, что обозреватели расценили как назначение управлять всей российской компанией на Донбассе.

Как указывал российский журналист и публицист Аркадий Бабченко, воевавший в Чечне, Дворников отличался там тем, что не жалел собственных солдат для выполнения заданий.

Австрийский военный эксперт Том Купер предполагает, что с изменением подхода к командованию, которое теперь будет контролировать Дворников, российские действия могут качественно измениться.

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Ситуация в Мариуполе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Они будут пытаться оккупировать город Мариуполь. Командование указывало, что захватчики также могут пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

В Службе безопасности Украины предупреждали о том, что Россия готовит провокацию в Мариуполе с целью обвинения украинских военных в преступлениях, которые совершили оккупанты. Как сказали в спецслужбе, россияне намерены собрать в одном месте тела погибших после обстрелов мариупольцев и представить их как жертв украинских войск.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия на оккупированных районах Мариуполя проводит мобилизацию в российскую армию. Оккупанты хотят использовать мобилизованных для прикрытия вражеской армии в городских боях.

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