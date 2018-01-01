Беспрецедентное предательство Украины

Трампа не смущают аннексия Крыма и залитый кровью Донбасс

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Трамписты пишут, что это всего лишь стандартная ситуация: американские президенты не брезговали встречаться с советскими диктаторами, почему бы и Трампу с Путиным не встретиться

Это не так. Ситуация беспрецедентна. Лидеры США встречались с коммунистическими бонзами при абсолютно других обстоятельствах. Это был вынужденный военный союз против страшного врага (Сталин - Рузвельт), десталинизация в СССР (Хрущев — Эйзенхауэр, Кеннеди), разрядка и хельсинкский процесс (Брежнев — Никсон, Форд, Картер), Перестройка (Горбачев — Рейган, Буш).

Таким образом, после 2-й мировой войны американские лидеры встречались с советскими генсеками только тогда, когда те отходили от жесткого сталинского курса и ориентировались на мирное сосуществование. Нельзя себе даже представить, что Рейган стал бы встречаться с Брежневым после вторжения в Афганистан. Сейчас все наоброт. Трампа не смущают аннексия Крыма и залитый кровью Донбасс.

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Путин ведет сразу несколько агрессивных войн: в Украине, Сирии, гибридную против Запада. Он практически официально объявлен международным террористом (после вердикта по делу Литвиненко, сбитого Боинга, отравления Скрипалей и т.д.). За время правления он доказал, что не соблюдает никакие договоренности и врет, как дышит. В этой ситуации проводить с Путиным вполне дружескую встречу (а такой она будет, судя по высказываниям представителей Белого дома) - значит поощрят его на продолжение агрессии и другие преступления. Это удар по миру и безопасности на земле; предательство не только Украины, но и интересов самих США. Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

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