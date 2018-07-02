"Пусти свинью за стол": две главные угрозы встречи Путина и Трампа

2 июля 2018, 06:56

Встреча двух президентов пройдет в формате "а поговорить?"

Путин и Трамп вряд ли договоряться

Чего хотят Путин и Трамп

Вероятность того, что во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, намеченных на 16 июля, американского президента "понесет", очень высока.

А все потому что Трамп бредит диктаторами, восхищается ими и совершенно откровенно об этом говорит, называя то Ким Чен Ына, то Мадуро "хорошими парнями". Глядя на них, он просто млеет от того, что они могут делать в своих странах все, что захотят. А Трамп едва сделает шаг вправо-влево, как у него тут же начинают работать разнообразные комиссии, готовится процедура импичмента…

Потому, говоря о будущей встрече Трампа и Путина, следует понимать, что на ней могут произойти не особо хорошие вещи. В частности, Трамп вновь может объявить Владимиру Путину о том, что Россию необходимо вернуть в "Большую восьмерку".

Также Трамп может запустить идею нового "большого договора" с Путиным — документа, который бы определял глобальную политику. Даже разговоры об этом могут нанести вред, поскольку они обнадежат Путина, и он, окрыленный, начнет вытворять неадекватные вещи, вести себя более агрессивно, нагло и самоуверенно.

Но вся соль в том, что, даже если американского президента "понесет", это вовсе не будет значить, что изменится политика США. Пример с Ким Чен Ыном показал, что "заносы" Трампа не играют ведущей роли, потому что все его намерения обязательно рассматриваются и утверждаются другими американскими институциями.

Более того, все то, на что надеется Путин в виде "большого договора", самому Трампу совершенно не подходит. А президент РФ хотел бы вернуться к модели СССР — США в периоды потеплений времен Холодной войны, то есть когда существуют две сверхдержавы со своими сферами влияния. Трамп же высказывается об этом очень категорично: мол, Россия — не та страна, которая может диктовать Америке какие-то условия передела мира, причем по принципам, которые неприемлемы для США.

Сложно сказать, какие интересы преследует Трамп, пытаясь наладить отношения с Путиным. Кроме чисто ментально- психологического: мол, "сейчас я покажу Меркель кузькину мать и ей назло буду демонстрировать дружбу с Путиным". В этом проявляется некая инфантильность Трампа.

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Есть несколько моментов, которые Трампу интересны. Главный интерес — экономика США. Трамп хочет противопоставить Соединенные Штаты России в вопросе поставок энергоресурсов в Европу, и "Северный поток-2" в Америке воспринимается как особый плевок им в лицо. Потому в экономических вопросах Трампу и Путину сложно будет найти точки соприкосновения и найти общий интерес.

Международный интерес американского президента касается в первую очередь Китая. Именно Поднебесная, а не Россия видится Трампу как главный враг США. Ведь Россия слаба экономически, она даже слабее сейчас, чем американский штат Техас.

Потому в ходе встречи Трамп может поставить перед Россией вопрос о создании проблем Китаю, например, он может попросить отказаться от энергетического сотрудничества с Китаем, войти в клинч против Китая в ООН. Но для России Китай — это последний большой союзник, потому вряд ли она на это пойдет.

Трамп также может предложить Путину пойти на полную изоляцию Ирана. Но Иран тоже — единственный прямой союзник Путина в Центральной Азии. Потому и тут Путину нечего предложить Трампу. Выходит, нет ничего такого, где мог бы произойти реальный размен.

А возможное обещание России сесть за стол переговоров и перестать активно поддерживать Башара Асада — для Трампа это мелковато. Это знаково для европейцев, и они за это могли бы пойти на какие-то уступки. А Трамп… не уверен, что он даже помнит, кто такой Башар Асад.  

Угрозы и последствия встречи

Поскольку переговоры между президентами - не протокольные, все выглядит так, как будто Трампу просто хочется пообщаться с Путиным, ему хочется бравады. Будущая встреча будет из серии "а поговорить?", поскольку на таких саммитах не принимаются решения — на них создается атмосфера, создаются направляющие. Это - своего рода притирка после того, как США и Россия сильно "побили горшки", разрушили отношения, и вот сейчас Трамп демонстрирует свое стремление их склеить.  

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И, хотя больших угроз эта встреча для мира и Украины не несет, есть несколько важных моментов.

Первое — любые переговоры Трампа с диктаторами разрушают единство западного мира. Ведь после этого Трамп, воодушевленный разговорами с диктаторами, приезжая на серьезные форумы мировых лидеров, начинает там вести себя, как человек, который надышался тоталитарной атмосферы. Он начинает делать заявления и осуществлять действия, которые наносят реальный ущерб целостности западного мира. А чем Запад слабее, тем сильнее Россия.

Второе, каждое заявление Трампа, которое не стало ни сутью, ни основой, ни даже частичкой основы американской государственной политики, и которое было обращено к странам-изгоям или диктаторам, начинает восприниматься этими странами как свершившийся факт.

В связи с этим существует угроза ментально-психологического характера. Ее можно охарактеризовать очень простой украинской поговоркой: "Пусти свиню під стіл — вона на стіл вилізе". То есть, любые уступки Путину автоматически конвертируются в увеличение количества жертв в странах, где российский президент может осуществлять свои авантюры. А "свинья" вполне может вылезти и на украинский стол, поэтому последствия для нас могут быть хоть и не продолжительными, но не особо приятными.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"

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