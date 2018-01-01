Достойны ли мы Сенцова?

Олега Сенцова убивает не так голодовка, как безразличие и тишина, от которой звенит в ушах.

Пошел 23-й день голодовки кинорежиссера Олега Сенцова . Его единственное требование – освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в тюрьмах РФ и на территории оккупированного Крыма.

Моя лента в фейсбуке просто рябит сообщениями и картинками "Save Oleg Sentsov" – знакомые организовывают акции, пишут официальные письма, журналисты посещают родственников политзаключенных и записывают видеообращения к Президенту Порошенко.

А за пределами моего виртуального мира – тишина. От нее аж в ушах звенит!

В субботу мы со старшим моим сыном Святом решились на эксперимент. Как раз на 2 мая была запланирована акция на Майдане Независимости в поддержку Олега Сенцова и всех политзаключенных.

За несколько часов до этого ребенок взял карандаши и фломастеры, чтобы нарисовать свой плакат. На нем он изобразил волчонка с большим мечом. Именно такое изображение в августе 2015 года Олег прислал ему из Ростова-на-Дону. Это был ответ Сенцова на письмо с рисунком тогда еще 8-летнего мальчика.

"Я плохо рисую, и у меня тут нет фломастеров или карандашей. Но на память я высылаю тебе картинку, которую мне прислал мой сынок", – написал тогда Олег на тетрадном листочке в клеточку.

В эту же субботу Святослав рядом с изображением волчонка написал слова, которые он не мог упомянуть три года назад: "Free Oleg Sentsov".

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Такой плакат он развернул уже, поднимаясь на эскалаторе станции Майдан Независимости. Признаюсь – предложила я, он согласился, даже несмотря на то, что очень боится ездить, не держась за поручень.

Ребенок ехал и заглядывал в глаза людям на соседней дорожке. Кто-то вообще не смотрел в нашу сторону, кто-то прятал глаза, кто-то останавливал взгляд, и лишь одна женщина (уже при спуске на стацию после акции) подняла палец, мол, "ты - молодец". Для ребенка это была победа. Он мне сказал: "Хоть кто-то знает, кто такой Сенцов"… А для меня поражение – ведь я понимала, что несправедливость может породить в сердцах украинцев протест, и заполнить Майдан миллионом людей.

Но, как оказалось, не сегодня. И не вчера.

Помню, как осенью 2015 года в Киев приехала Яна Гончарова – девушка, которая одна из немногих в Ростове задалась вопросом, за что в местном суде судят Олега Сенцова и Александра Кольченко, стала приходить в суды, чтобы поддержать их, писала письма и носила передачи в СИЗО. Мы встретились с ней в центре Киева, поговорили за чашкой кофе, а после Яна захотела купить книгу рассказов Сенцова, которая вышла как раз накануне в столичном издательстве. Я понимала, что ни в одном книжном магазине, примыкающем к Майдану, а таких единицы, желаемое мы не найдем. Сказать об этом прямо постеснялась, поэтому мы отправились на поиски. Как стыдно было потом: Олег был уже осужден на 20 лет, а в центре города продавщицы предлагают купить какой-то словарь авторства Сенцова. Разумеется, не этого. В результате – о сидящем в РФ по политическим мотивам кинорежиссере знала лишь одна кассирша, которая и рассказала остальным.

За это время как часто от активистов и политиков приходилось слышать, что миру наплевать на украинских политзаключенных, наши проблемы – лишь строчка в глобальном списке, а после освобождения Надежды Савченко многие европейские и американские политики боятся лоббировать тему освобождения даже Сенцова.

На самом деле все так – после освобождения Савченко украинские политзаключенные в РФ и на территории Крыма превратились из имени в цифру. Мало кто назовет и в Украине фамилии этих назначенных ФСБ и Путиным "диверсантов" и "шпионов".

Именно наше молчание и безразличие подтолкнуло Олега Сенцова объявить голодовку.

И голодовку не ради освобождения себя, а с требованием освободить всех, кроме него.

Сенцов – человек искусства. И Майдан, и аннексию, и свой арест он видит по-другому, чем большинство из нас. Голодовка – это не акт отчаяния, а хорошо спланированная акция, если так можно сказать, виденье художника, с ее помощью, в его понимании, можно обратить внимание всего мира на проблему. Как это делали Петр Павленский или участницы группы Pussy Riot. Только за костер у здания ФСБ на Лубянке и танцы в храме Христа Спасителя последние оказались в тюрьме и иммиграции, а Сенцов понимает, что его финалом (страшно это даже писать) может стать смерть.

Думаю, от осознания всего этого в Кремле очень злит. И эту злость можно подавить лишь при условии глобального давления, как мировых политиков, так и простых граждан на хозяина Кремля.

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Пока же фото Олега Сенцова уже на страницах некоторых крупных европейских газет и журналов. И даже российских. В последних, конечно, заголовки еще те! Например: "Террорист взял в заложники себя". Но подобные, возможно, и где-то за поребриком заставят кого-то задуматься, за что сидит украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

Цель Сенцова – подтолкнуть к действию. Он запустил волну, которая должна нарастать, а после снести режим за несколько секунд. Или разбиться об укрепленный берег. Но в последнее верить не хочется, лучше думать, как стать частью этой волны.

Олег – это законсервированный Майдан, объявленная голодовка – это и его революционный максимализм – требование перемен после глобальных потрясений. Сенцов был тут, рядом с нами на Майдане, затем помогал вывозить украинских военных после аннексии, и был арестован ФСБ РФ в мае 2014 года. Если кто-то из нас за четыре года успел утонуть в недореформах, то при нем, наверняка, чувство несправедливости не только осталось, но и только нарастало.

Я иногда перечитываю то единственное письмо от Олега моему сыну. Оно очень короткое, но между строк можно прочитать: "все будет хорошо, скоро выйду на свободу".

Спустя три года, это "скоро" так и не наступило. Поэтому сейчас время идет на дни и даже на часы. У Олега, который находится в Лабытнанги, что за полярным кругом, выпадают волосы и зубы, он очень похудел. Его организм съедает сам себя – в нем уже начались необратимые процессы.

Но самое страшное - Сенцова убивает не так голодовка, как безразличие и тишина, та самая, от которой звенит в ушах.

Думаю, сегодня важно задать себе вопрос: достоин ли каждый из нас, быть гражданином одной страны с Олегом Сенцовым? Ответить на него и действовать.

#FreeSentsov

Татьяна Катриченко, журналистка

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