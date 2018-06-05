Достойны ли мы Сенцова?

Татьяна Катриченко

Журналист

5 июня 2018, 08:05

Олега Сенцова убивает не так голодовка, как безразличие и тишина, от которой звенит в ушах.

Пошел 23-й день голодовки кинорежиссера Олега Сенцова. Его единственное требование – освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в тюрьмах РФ и на территории оккупированного Крыма.

Моя лента в фейсбуке просто рябит сообщениями и картинками "Save Oleg Sentsov" – знакомые организовывают акции, пишут официальные письма, журналисты посещают родственников политзаключенных и записывают видеообращения к Президенту Порошенко.

А за пределами моего виртуального мира – тишина. От нее аж в ушах звенит!

В субботу мы со старшим моим сыном Святом решились на эксперимент. Как раз на 2 июня была запланирована акция на Майдане Независимости в поддержку Олега Сенцова и всех политзаключенных.

За несколько часов до этого ребенок взял карандаши и фломастеры, чтобы нарисовать свой плакат. На нем он изобразил волчонка с большим мечом. Именно такое изображение в августе 2015 года Олег прислал ему из Ростова-на-Дону. Это был ответ Сенцова на письмо с рисунком тогда еще 8-летнего мальчика.

"Я плохо рисую, и у меня тут нет фломастеров или карандашей. Но на память я высылаю тебе картинку, которую мне прислал мой сынок", – написал тогда Олег на тетрадном листочке в клеточку.

В эту же субботу Святослав рядом с изображением волчонка написал слова, которые он не мог упомянуть три года назад: "Free Oleg Sentsov".

Читайте также: Олег Сенцов уже победил Кремль

Такой плакат он развернул уже, поднимаясь на эскалаторе станции Майдан Независимости. Признаюсь – предложила я, он согласился, даже несмотря на то, что очень боится ездить, не держась за поручень.

Ребенок ехал и заглядывал в глаза людям на соседней дорожке. Кто-то вообще не смотрел в нашу сторону, кто-то прятал глаза, кто-то останавливал взгляд, и лишь одна женщина (уже при спуске на стацию после акции) подняла палец, мол, "ты - молодец". Для ребенка это была победа. Он мне сказал: "Хоть кто-то знает, кто такой Сенцов"… А для меня поражение – ведь я понимала, что несправедливость может породить в сердцах украинцев протест, и заполнить Майдан миллионом людей.

Но, как оказалось, не сегодня. И не вчера.

Помню, как осенью 2015 года в Киев приехала Яна Гончарова – девушка, которая одна из немногих в Ростове задалась вопросом, за что в местном суде судят Олега Сенцова и Александра Кольченко, стала приходить в суды, чтобы поддержать их, писала письма и носила передачи в СИЗО. Мы встретились с ней в центре Киева, поговорили за чашкой кофе, а после Яна захотела купить книгу рассказов Сенцова, которая вышла как раз накануне в столичном издательстве. Я понимала, что ни в одном книжном магазине, примыкающем к Майдану, а таких единицы, желаемое мы не найдем. Сказать об этом прямо постеснялась, поэтому мы отправились на поиски. Как стыдно было потом: Олег был уже осужден на 20 лет, а в центре города продавщицы предлагают купить какой-то словарь авторства Сенцова. Разумеется, не этого. В результате – о сидящем в РФ по политическим мотивам кинорежиссере знала лишь одна кассирша, которая и рассказала остальным.

За это время как часто от активистов и политиков приходилось слышать, что миру наплевать на украинских политзаключенных, наши проблемы – лишь строчка в глобальном списке, а после освобождения Надежды Савченко многие европейские и американские политики боятся лоббировать тему освобождения даже Сенцова.

На самом деле все так – после освобождения Савченко украинские политзаключенные в РФ и на территории Крыма превратились из имени в цифру. Мало кто назовет и в Украине фамилии этих назначенных ФСБ и Путиным "диверсантов" и "шпионов".

Именно наше молчание и безразличие подтолкнуло Олега Сенцова объявить голодовку.

И голодовку не ради освобождения себя, а с требованием освободить всех, кроме него.

Сенцов – человек искусства. И Майдан, и аннексию, и свой арест он видит по-другому, чем большинство из нас. Голодовка – это не акт отчаяния, а хорошо спланированная акция, если так можно сказать, виденье художника, с ее помощью, в его понимании, можно обратить внимание всего мира на проблему. Как это делали Петр Павленский или участницы группы Pussy Riot. Только за костер у здания ФСБ на Лубянке и танцы в храме Христа Спасителя последние оказались в тюрьме и иммиграции, а Сенцов понимает, что его финалом (страшно это даже писать) может стать смерть.

Думаю, от осознания всего этого в Кремле очень злит. И эту злость можно подавить лишь при условии глобального давления, как мировых политиков, так и простых граждан на хозяина Кремля.

Читайте также: Адвокат Сенцова: Голодовку Олега геройством не назовешь. Он не жертвует, а входит в историю

Пока же фото Олега Сенцова уже на страницах некоторых крупных европейских газет и журналов. И даже российских. В последних, конечно, заголовки еще те! Например: "Террорист взял в заложники себя". Но подобные, возможно, и где-то за поребриком заставят кого-то задуматься, за что сидит украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

Цель Сенцова – подтолкнуть к действию. Он запустил волну, которая должна нарастать, а после снести режим за несколько секунд. Или разбиться об укрепленный берег. Но в последнее верить не хочется, лучше думать, как стать частью этой волны.

Олег – это законсервированный Майдан, объявленная голодовка – это и его революционный максимализм – требование перемен после глобальных потрясений. Сенцов был тут, рядом с нами на Майдане, затем помогал вывозить украинских военных после аннексии, и был арестован ФСБ РФ в мае 2014 года. Если кто-то из нас за четыре года успел утонуть в недореформах, то при нем, наверняка, чувство несправедливости не только осталось, но и только нарастало.

Я иногда перечитываю то единственное письмо от Олега моему сыну. Оно очень короткое, но между строк можно прочитать: "все будет хорошо, скоро выйду на свободу".

Спустя три года, это "скоро" так и не наступило. Поэтому сейчас время идет на дни и даже на часы. У Олега, который находится в Лабытнанги, что за полярным кругом, выпадают волосы и зубы, он очень похудел. Его организм съедает сам себя – в нем уже начались необратимые процессы.

Но самое страшное - Сенцова убивает не так голодовка, как безразличие и тишина, та самая, от которой звенит в ушах.

Думаю, сегодня важно задать себе вопрос: достоин ли каждый из нас, быть гражданином одной страны с Олегом Сенцовым? Ответить на него и действовать.

#FreeSentsov

Татьяна Катриченко, журналистка

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Татьяна Катриченко Олег Сенцов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять