Феномен мудачества украинской власти

Эстонцы недоумевают по поводу внесения их страны в "черный список" офшорных зон Украины.

краина может испортить отношения с Эстонией president.ee

Вот у нас часто принято проблемы, возникающие с соседними государствами, обсуждать в контексте "как же это наши дипломаты такое проглядели"?

Между тем дипломаты часто просто не имеют и не могут иметь никакого отношения к возникновению проблем, и узнают о них из СМИ, и могут разве глазами моргать.

Свежий пример - Эстония.

Выступая на семинаре, посвященном деоккупации Крыма, министр иностранных дел Эстонии долго и убедительно рассказывал как его страна поддерживает нашу (к слову, посмотрите, какие еще руководители внешнеполитических ведомств ходят на подобные семинары ?!) Министр комментировал все важные вопросы. Даже о попытках вернуть в ПАСЕ Россию заявил: "Мы полностью поддерживаем Украину, ведь нельзя ставить на весы вопрос принципа уважения суверенитета и территориальной целостности и бюджет организации".

Затем лицо эстонца изменилось:

- Но, к сожалению, я не смогу обойти этот вопрос. Совершенно неожиданно для нас Украина внесла Эстонию в "черный список" офшорных зон. Мы не знаем, что в нашем законодательстве могло подтолкнуть Украину к подобному выводу? Но самое неприятное для нас, что это произошло без предупреждения и консультаций с нами. Украина лишила нас возможности среагировать, подготовиться или предоставить объяснения. Это, конечно, будет иметь негативный эффект для деловых связей и не соответствует характеру и духу отношений между нашими государствами.

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В переводе на человеческий язык это могло бы прозвучать примерно так:

- Ну, что вы, украинцы, мудаки такие? Мы готовы ради вас до хрипоты ссориться со своими союзниками, не имея от этого ничего, кроме головной боли, а вы не считаете нужным даже поговорить с нами, перед тем как совершенно безосновательно стукнуть нас по голове!

А ведь мудаки. Потому что только мудаки во время войны не заботятся о союзниках и друзьях. Тем более, если друг - член ЕС и НАТО! Или нам торговля с Эстонией безразлична на фоне роста товарооборота с Россией? А вот в Эстонии торговля с РФ не растет ...

Или это просто проявление великодержавного мудацтва - зачем о чем-то консультироваться со страной, которую едва видно на карте мира? Но за поддержкой и в ЕС, и в НАТО мы же к ним прибежим очень скоро. Ну, например, тогда, когда из-за коррупции у нас безвиз будут забирать ...

Хочется верить, что это все же проблема мудачества нашего госаппарата, когда очень крутой профессионал в Минфине, который пишет проекты правительственных решений, просто плевать хотел на мнение других ведомств. Хочу верить, что МИД Украины не мог завизировать подобное решение по Эстонии. Потому что если мог, то .....

А пока украинские дипломаты лупают глазами. Ну, а как ты объяснишь в мире феномен мудачества украинской власти?

Богдан Яременко, глава правления "Майдан закордонних справ"