Когда Трамп начнет бомбить Москву?

США не хотят публичного разгрома россиян в Сирии и, тем более, в Украине. Они хотят поставить Кремль и Путина на место.

Ударами по Сирии Трамп хотел поставить Кремль на место

В ночь с пятницы на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии , на которых может изготавливаться химическое оружие. Ракеты действительно были "умными", поэтому пострадали (не погибли!) лишь трое мирных жителей.

Но нас-то волнует, почему союзники не раздолбали в несортированный мусор россиян, которые воюют в "сакральной" Сирии?!

Здесь надо понимать изгибы нынешних отношений недоимперии с цивилизованным миром.



Кремль в этот раз сдрейфил не на шутку. Российские корабли вышли из порта Тартус в море. Авиацию перебросили на российскую базу в Хмеймим. "Ихтанетов" постарались вывести из зоны возможных ракетных ударов. Это все — на всякий случай.



Параллельно начали договариваться со американцами, чтобы по российским базам удара не было. А в Кремле реально такого удара боялись. Потому что никакого реального ответа — хоть симметричного, хоть кривобокого, кроме оголтелой пропагандистской брехни, у недоимперии просто нет. И уже сейчас там начали петь для "ваты", что сирийские ПВО древней российской техникой сбили стопятьсот американских ракет. Ну да, ну да… А еще лазерами из глаз Путина сожгли весь Атлантический флот США…



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Чего хотят союзники?



Не публичного разгрома россиян в Сирии и, тем более, в Украине. Они хотят поставить Кремль и Путина на место. Поэтому то, что сейчас недоимперия непублично встала в позу "Ку!", их вполне устраивает.



Россияне выторговали, что по их базам удары не наносились. Пока. Но в обмен им придется пойти на предметные переговоры о схеме плавного отстранении Асада от власти и его дальнейшей судьбе. И судьба его представляется незавидной, потому что, как известно, "русские своих не бросают".



Будучи кровожадным ублюдком, но не идиотом, Асад вроде бы уже вывез семью в Иран, да и сам может драпануть туда в любой момент. Потому что в таком раскладе гарантий непреследования ему никто не даст, даже если он уйдет с поста добровольно и тихо.

Так что на данном этапе союзники своей цели достигли. И главная из них — единство и совместные военные действия США, Великобритания и Франции (Германия оставлена "добрым полицейским"). А дальше — по ситуации, но приоритет за выдавливанием, а не прямым боестолкновением, хотя и такое уже допускается.



Так что, ответ вопрос в вопрос в заголовке звучит: "Никогда". Никогда и никто за нас нашу работу делать не будет. Противостоять агрессору, в том числе.

Александр Кочетков, аналитик, политолог