Коммуняку на гиляку?

Современным школьникам предлагают творчество или веривших в коммунизм писателей, или – сломленных коммунистами.

20 апреля Украинская киноакадемия назвала лучшие отечественные фильмы, вышедшие на экраны в 2017 году. Лучшей документальной лентой назван "Будинок "Слово" Тараса Томенко. Картина шла в украинском прокате, показана на европейских площадках, на её основе будет создан одноимённый художественный фильм. Проект состоялся при поддержке Госкино, то есть – за средства из государственного бюджета. Фильм принят критиками в целом положительно, а премия "Золота Дзига" подтверждает высокую оценку, профессионализм и важность темы – память о ярких деятелях украинской культуры, уничтоженных сталинским режимом в 1930-х. Вне зависимости от степени известности и вклада каждого, а также вида избранной для себя творческой деятельности они известны как "Расстрелянное Возрождение".

Однако о том, что фильм, созданный за государственные деньги, резко конфликтует с государственным курсом на декоммунизацию, все участники процесса умалчивают. Создатели просто обошли тему партийной принадлежности своих героев. Критики чаще намеренно обходят проблему стороной, реже – осторожно напоминают, что её надо бы чётче обозначить. Конкретно: подавляющее большинство деятелей украинского культурного Ренессанса, не только жившие в специально для них построенном в Харькове доме "Слово", состояли в Коммунистической партии. Причём – добровольно. Пользовались благами, которые предоставлял партбилет. Были, как те животные из "Скотного двора" Оруэлла, равнее других. И прославляли её даже на пороге смерти. Мыкола Хвилевой, один из ярчайших представителей Ренессанса, в предсмертной записке воззвал: "Пусть живёт коммунизм!", после чего пустил себе пулю в висок.

Возникает вопрос: что делать. С одной стороны, декоммунизация обратной силы не имеет и не должна быть избирательной. Но есть и другая сторона вопроса. За товарища Хвылевого и других популяризаторов коммунистических идей в Украине вступаются сегодня многие деятели нашей культуры, которые в целом действия властей поддерживают, а работу Украинского института национальной памяти – всячески одобряют.

Читайте также: Литературные издевательства: чем будут пытать украинских школьников

Так, профессора, доктора филологических наук Владимира Панченко в начале апреля возмутила позиция министра культуры Украины, актёра Евгения Нищука. Со слов последнего, под декоммунизацию и, как следствие – зачистку творческое наследие Юрия Яновского, классика украинской советской литературы и лауреата Сталинской премии. Но ведь при этом Яновский сначала воевал в армии УНР против советской власти, к которой после сам примкнул, порвав с прежними взглядами. Как быть, как его оценивать: как предателя своего народа, как борца за Украину, как верного ленинца и даже сталиниста, как офицера Красной Армии, которая по факту оккупационная? Одним ударом этот Гордиев узел не разрубить.

Старшему коллеге вторит литературовед Ярина Цымбал, заступаясь уже за все Расстрелянное Возрождение, хотя упомянутый выше Юрий Яновский как раз партией был обласкан и умер своей смертью. При этом госпожа Цымбал называет агрессивными невеждами тех, кто сегодня, на волне такого правильного для Украины процесса, как декоммунизация, готов отбросить огромный и не до конца изученный пласт украинской культуры 1920-х годов. Она не говорит ничего нового, призывая разделять политические убеждения творца и само его творчество.

Кстати, коль скоро выше речь шла о господине Нищуке, самое время напомнить: он сыграл роль писателя и политического деятеля УНР Владимира Винниченко, известного своими социалистическими взглядами. Социализм тоже попадает под декоммунизацию. Фильм "Тайный дневник Симона Петлюры" в этом году выходит на экраны, также снят при поддержке Госкино, и вряд ли Винниченко, как прочие социалисты, представлен актёром Нищуком в чёрном цвете.

Вообще речь идёт о периоде 1917-1930 годов, когда Украина впервые провозгласила независимость от большевистской России, вела с ней кровопролитную войну, проигранную из-за разброда и шатаний внутри руководства молодой республики и общего непонимания ситуации народом, за который социалисты взяли ответственность. После поражения кто-то эмигрировал, а кто-то остался, чтобы служить своим вчерашним врагам. Среди оставшихся и принявших власть коммунистов было много тех самых деятелей культуры, в том числе – писателей, именем которых сегодня названы публичные библиотеки по всей нашей стране. Формально они, как улицы, парки и скверы наших городов, носят имена идейных коммунистов. Значит, должны быть переименованы в рамках декоммунизации.

Но получаем вариант классической "уловки 22". Упомянутый Мыкола Хвылевой стоял на позициях национал-коммунизма и отдаления от Москвы, прежде всего культурного. Возрождение же культуры украинской, самобытной, он и его единомышленники видели не иначе, как в коммунистической парадигме. Только, грубо говоря, у русских свой коммунизм, у украинцев – свой. Вот только в Законе о декоммунизации подобного разделения нет! Осуждению подлежит коммунистическая идеология как таковая, так и её носители!

Что делать, если яркие деятели украинской культуры сто лет назад искренне поддержали большевизм, а затем от него же и пострадали? Вопрос возвращает нас к поднятой ранее теме содержания украинских школьный программ. Например, в средней школе, среди прочего, детям предлагают рассказ Александра Довженко на тему Второй мировой войны. Да, Довженко – выдающийся режиссёр, признанный в мире новатор кино, который кроме того писал прозу. Вот только в рассказе солдаты Красной Армии показаны положительными персонажами. Хотя именно их штыками Кремль захватил половину Европы.

Подобных примеров – масса. Проблема очевидна: современным школьникам предлагают творчество или веривших в коммунизм писателей, или – сломленных коммунистами. Госпожа Цымбал категорически права: рождённым после 1991 года украинцам нужно давать украинскую классику ХХ века. Но при этом объяснять, почему идеалы, в которые верили авторы произведений и в духе которых они написаны, оказались ложными, преступными и чуждыми нормальному демократическому обществу. Пока же эту часть обучения стыдливо замалчивают. Хорошо хоть понимают: коммунизм и социализм – это стыдно.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram