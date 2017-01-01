Нам есть чем гордиться!

Не надо думать, что Украину могут защитить только американцы, построить нам дороги только турки, а управлять страной - только поляки, немцы и грузины.

Украинский беспилотник продержался в воздухе 150 минут

Есть такие люди с украинским паспортом, которые ненавидят все украинское. Которые любят только себя в Украине, но не Украину, которая воюет, работает, думает.

Эти люди одевают по праздникам вышиванки, и встают за столом, когда президент толкает новогодний пост. Но они не верят в силу украинского оружия, смотрят свысока на украинские технологии, и смеются над нашими инженерами и учеными. Они считают Украину задворками цивилизации, а украинцев - неспособными ни на что.

Эти люди считают, что Украину могут защитить только американцы, построить украинские дороги только турки, и вообще управлять страной могут только поляки, немцы, голландцы и грузины. Это Илон Маск может строить суперсовременные электрокары, и отправлять в космос звездолеты; наше дело - молчать, терпеть, и ждать повышения пенсии на 20 процентов к 2025 году...

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