Не надо думать, что Украину могут защитить только американцы, построить нам дороги только турки, а управлять страной - только поляки, немцы и грузины.
Эти люди одевают по праздникам вышиванки, и встают за столом, когда президент толкает новогодний пост. Но они не верят в силу украинского оружия, смотрят свысока на украинские технологии, и смеются над нашими инженерами и учеными. Они считают Украину задворками цивилизации, а украинцев - неспособными ни на что.
Эти люди считают, что Украину могут защитить только американцы, построить украинские дороги только турки, и вообще управлять страной могут только поляки, немцы, голландцы и грузины. Это Илон Маск может строить суперсовременные электрокары, и отправлять в космос звездолеты; наше дело - молчать, терпеть, и ждать повышения пенсии на 20 процентов к 2025 году...
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И когда эти люди с восторгом сообщают, что американский коптер продержался в воздухе аж 120 минут, мы спокойно делаем 150, и знаем, что можем сделать 300. А это значит, что украинские беспилотники имеют весьма приличный мировой уровень.
Это значит, что нам есть чем гордиться. Что мы можем нанести высокоточный удар по позициям противника в любом месте оккупированного Донбасса, что мы можем эффективно охранять свои границы с помощью БПЛА, доставлять срочные грузы, медикаменты, бороться с пожарами, искать угнанные автомобили с помощью беспилотника. И многое, многое другое.
Мы гордимся своими достижениями, своей страной, и людьми, которые в ней живут, и за нее воюют. А вы?..
Юрий Касьянов, активист, волонтер