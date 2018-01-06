Украинский скотный двор

Написанная Джорджем Оруэллом в 1944 году книга "Скотный двор" была задумана как антиутопия на Советский Союз. Животные (пролетариат) восстают против хозяина, и захватывают ферму. Объявляется полный разрыв с темным человеческим прошлым, провозглашаются идеи равенства и братства, но очень скоро власть захватывают свиньи – новые хозяева жизни, которые в конце книги уже совсем неотличимы от людей. Новая свинская власть под новыми лозунгами усиливает эксплуатацию, живет на широкую свинячью ногу, и безжалостно расправляется с инакомыслящими.

Украина, долгое время бывшая частью большого советского Скотного двора, унаследовала советское скотство так же, как и другие бывшие "братские" республики. Кто-то в меньшей степени – как Литва, Латвия и Эстония; кто-то в большей – как страны советской Средней Азии и Закавказья, где "скотизм" - официальная идеология Скотного двора часто костенел в традиционных для этих стран клановых формах.

Доставшаяся нам даром "независимость", оказалась по сути независимостью украинских свиней от свиней российских/союзных, и независимостью от своих избирателей.

Украинские аналогии с бессмертным произведением Оруэлла заметны практически во всем. Нет только в нашей новейшей истории успешного восстания против империи. Нет - к сожалению, потому что, как известно, "дерево свободы надо регулярно поливать кровью патриотов и тиранов". Третий президент США Томас Джефферсон знал, о чем говорил, как участник войны за независимость, и один из авторов Декларации о независимости Соединённых Штатов. Поэтому мы в 1991 году не стали по-настоящему независимыми - потому что не свергли тиранов, позволив им незаметно переодеться в национальные одежды, и приватизировать национальную экономику вместе с самой независимостью.

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В основу скотизма по Оруэллу легли семь заповедей, начертанные свиньями на амбаре. Нас интересуют последние четыре:

4. Животное да не спит в кровати.

5. Животное да не пьет спиртного.

6. Животное да не убьет другое животное.

7. Все животные равны.

Как тут не вспомнить знаменитое порошенковское "жити по-новому". И как не вспомнить Акт провозглашения независимости Украины и саму Конституцию, которые с момента принятия были и остались декларативными документами, малопригодными в обычной жизни.

Мы видим, что украинцы отнюдь не равны; и те, кто ближе к корыту, всегда имеют больше корма. Что декларируемые Основным законом права широких масс не обеспечиваются и на половину, а на территории двора вместо Конституции и законов Украины действуют незаконные "минские договоренности" и существуют неконституционные бандитские образования.

Бывшие партийные боссы и красные директора теперь стали демократами и националистами, и даже еврооптимистами, и по примеру оруэлловских свиней слегка подправили заповеди:

4. Животное да не спит в кровати под простынями.

5. Животное да не пьет спиртного до бесчувствия.

6. Животное да не убьет другое животное без причины.

7. Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие.

Даже образ внешнего врага – бывшего хозяина фермы алкоголика мистера Джонса легко угадывается в России, которая не оставляет попыток вернуть себе отколовшийся от империи кусочек Скотного двора. А правящие свиньи легко используют этот алкоголический образ для консолидации животных. В век информационных технологий оруэлловские аллегории стали только чуточку быстрее, но суть их не поменялась, как не поменялась психология обитателей Скотного двора.

Скотный двор невозможен там, где население не имеет глубоко укоренившихся традиций патернализма, идолопоклонничества и раболепия в одном флаконе. Там, где каждый чувствует себя личностью, а не винтиком государственной системы, свиньи никогда не могут взять верх. И все отличие могущественных Соединенных Штатов от большой, но бедной и зависимой Украины заключается, в конце-концов, только в том, что еще в 18-м веке граждане США были настолько независимы, что могли позволить себе войну с метрополией, Декларацию о независимости, и учреждение нового государства. А украинцы и сегодня, спустя полтора столетия после отмены крепостного права, и за 26 лет независимости по прежнему не могут отличить свиней от людей.

Так заканчивается "Скотный двор" Оруэлла: "Теперь было ясно, что случилось со свиньями. Оставшиеся снаружи переводили взгляды от свиней к людям, от людей к свиньям, снова и снова всматривались они в лица тех и других, но уже было невозможно определить, кто есть кто". Так сегодня и в Украине, где избиратель не может отличить свиней от людей, и правду от лжи. Не может, потому что не умеет ощущать себя свободным. И пока не появится ощущение внутренней свободы, настоящего человеческого достоинства, до тех пор свиньи будут править, и "Скотный двор" не станет настоящей страной.

Ведь Скотный двор потому и скотный, что в нём скоты живут, а не потому, что тираны правят.

Юрий Касьянов, волонтер, активист