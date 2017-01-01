О золотых слитках, Сейшелах и быдле

Недопустимо кичиться деньгами для тех, у кого их нет и быть не может.

Чиновники считают украинцев быдлом РИА Новости Украина/Е.Котенко

У каждого украинца дома есть золотые слитки . По словам не самой умной, но зато обеспеченной дамы, государственного аудитора. Любой человек из среднего класса может позволить себе отдых на Сейшелах за 50 тыс евро в неделю. По словам генерального прокурора, посвятившего жизнь борьбе с коррупцией. По его словам. И теперь живущего в доме на 800 метров и снимающего 2 виллы на Сейшелах на 5 человек. Зачем????

Интересно, люди которое такое говорят, действительно верят, что им могут поверить? Вот они всех других людей считают тупыми? Или у них, после попадания в кресла, отпадают остатки здравого смысла? Как генеральный прокурор, который в принципе никогда не работал, может позволить себе даже думать лететь на Сейшелы? Острова, которые даже дороже Мальдив. И куда точно не летает средний класс, даже европейский и американский. Почему человек даже не задумается над тем, как будет это выглядеть со стороны. И если президент-бизнесмен может позволить себе такой отдых и вопрос будет только в моральной плоскости, то прокурор никогда и думать о таком не мог бы. Но он летит. Что у него в голове в этот момент? Что в голове у всех этих людей, опилки? И как, спрашивается, с опилками в голове, можно руководить государством? И не потому ли мы сейчас самая бедная страна в Европе?

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Когда говорят о конфликте между антикоррупционными ведомствами и подразумевают противостояние НАБУ и ГПУ, то как тут может в одном предложении быть прокуратура и борьба с коррупцией? Когда в опросах бизнеса прокуратура – в числе лидеров по коррупции, а генеральный прокурор летит на Сейшелы? Причем здесь борьба антикоррупционных органов. И если с прокуратурой как органом все давно ясно, то почему генеральный прокурор закапывает себя так быстро и сам? И одно дело выводить из себя кредиторов, которые далеко и для которых ты лишь незначительное помеха и им на тебя плевать если ты не мешаешь реформам, а другое - драконить людей, которых ты потом будешь призывать за себя проголосовать.

И не надо рассказывать про сына. Подарки сына на отпуск, который стоит больше, чем доход папы за год, – это из той же серии, что победа Ляшка в лотерею. Это тоже прокатывает только с очень тупыми людьми. А всем остальным очень неприятно, когда их считают таковыми. И когда пытаются им втюхать то, что продать невозможно.

Быть богатым – это хорошо. Это правильно. Люди должны стремиться стать богатыми. И работать над этим. В частном секторе.

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Чиновники тоже должны получать высокие зарплаты. И должны требовать высоких зарплат. Это тоже правильно. И когда они их получат, то не будет зазорно тратить эти деньги.

Но недопустимо кичиться деньгами для тех, у кого их нет и быть не может. Недопустимо тратить больше, чем могут представить себе те, кто получается точно такую же официальную зарплату, как чиновник. Чиновник, который работает "на одну зарплату", и ту маленькую. Это преступление. И пока люди терпят такие преступления, их будут считать быдлом. Потому что если кто-то ведет себя как быдло, он и есть быдло.

И да, после этого снова заговорят об амнистии капиталов. Для чиновников тоже. Чтобы потом, все эти прокуроры и депутаты могли с легким сердцем лететь на Сейшелы. И не искать "сынулю", который бы это оплатил. Так вот, это недопустимо. Только одна картина подобного рода способна вызвать возмущение, сметающее все на своем пути. Такие люди, как Луценко, если вдруг захотят амнистировать капиталы (ну вдруг у них есть что амнистировать) должны получить амнистию только при уплате 90% от суммы, которая у них вдруг нашлась. И только если после этого дадут слова, никогда не появляться на экранах телевизоров и не лезть в управление государством. За такую радость, которая очень поможет стране развиваться, не жаль их отпустить на все четыре стороны света с мешками денег, лишь бы они исчезли.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital