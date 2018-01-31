Не выпускайте джинна из украинской бутылки!

Картина первая. Сотни молодых спортивных людей идут по центральной площади страны. Они одеты в одинаковый камуфляж. У них флаги, на которых легко угадать аллюзии свастики. Они хотят установить свой порядок. Они называют его украинским порядком.

Картина вторая. Сотни молодых спортивных людей заходит в горсовет города Черкасс и заставляют депутатов принять решение. Они одеты в камуфляж. Они угрозой применения силы заставляют депутатов принять решение.

Какая будет картина третья? И кто ее рисует? И почему ее рисуют под прикрытием государственных чиновников, призванных не допускать такие рисунки.

Вы могли плохо учить историю и не помнить, с чего начинался нацизм в Германии. Вы могли не помнить штурмовые отряды и запрос на Порядок, который был в разоренной кризисом Германии. Вы могли не смотреть фильмы и сериалы, где показывают тоталитарное общество. Которое всегда начинается с таких картин. Всегда. Вы могли не читать хороших писателей. Которые часто описывают как мир проходит путь от маршей молодых людей до сжигания книг. И до массовых расстрелов.

И не важно, повезет нам или нет, проиграем мы борьбу за европейские ценности перед фашизмом или это будет лишь помутнее, временное, как многое, проходящее.

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И не важно, являются ли эти мальчики инструментам и политической борьбы или принятия нужных финансовых решений. В Украине легко представить, как одна группа нанимает таких мальчиков чтобы в бюджете прописали нужную строчку. И толстые кошельки думают, что они могут использовать этих мальчиков и выкинуть их. Но джинна очень тяжело запихнуть обратно в бутылку.

Важно то, что нельзя оставаться равнодушным к таким проявлениям в Украине. Потому что тогда мы и не заметим, как будем жить в мире, где книги читать будет нельзя, место женщины будет только за плитой и в кровати, а всех, кто не согласен, будут растеривать на стадионах. Если не знаете, спросите что у этих ребят в голове. Какие у них ценности? Как они относятся к праву и свободе личности. И вы поймете, хотите ли вы жить в мире, где все ходят строем. И можно сколько угодно убеждать себя, что это маргинальная группа. Большевики тоже были маргинальной группой еще в начале 1917 года. Да и Гитлер не побеждал на выборах, пока эти выборы существовали в свободном режиме. Любая маргинальная группа способна навязать обществу свою идею и взять общество под контроль силой. Тем более такое разобщенное общество, как украинское. И если мы не можем объединится вокруг политиков, то должны объединяться вокруг ценностей. Именно о ценностях был украинский Майдан. И именно с этими ценностями на устах погибали первые добровольцы. И именно эти ценности стоит отстаивать. Потому что с другой стороны - страх и насилие. И желание с их помощью навязать совсем другой мир.

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Государство не должно терять монопольное право на насилие. Потому что потом мы потеряем свое государство. И его не захватят россияне. Нет. Его захватят те, кто хочет установить "украинский порядок". И не факт, что это будет лучше. В головах у этих людей практически та же идеология, что у Путина. Те же скрепы. Те же ценности. Это не страна успешных людей, где все живут по закону.

"Мы просто хотели сделать мир лучше, но лучше - не значит лучше для всех." Это цитата из сериала "Рассказ служанки", который сейчас выигрывает все премии в мире. И это история о том, как хорошие парни с чистыми помыслами и молодыми людьми в однострое сделали мир другим. Который стал хорошим, но не для всех. Тех, для кого он стал плохим, очень мало. И их количество постоянно уменьшается. Ведь их вешают. И расстреливают. Уверенные, что делают мир лучше. Хотите ли вы жить в таком мире? Или пример миллионов погибших в 20-м веке еще не может вас убедить?

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital