Украинцам лучше принять страшную правду о Донбассе

Невоенного решения войны на Донбассе не существует.

Решить проблему Донбасса может только война InfoKava.com

После очевидной российской агрессии, через четыре года пота, крови и слёз, нам снова навязывают тезис о "братских народах", которые поссорили какие-то неизвестные политики. Потому что действующие политики все как один заявляют о невозможности военного решения на Донбассе, то есть расписываются в своей трусости и беспомощности.

Тезис о "невозможности военного решения", когда нас, по сути, никто и не спрашивает, потому что не мы начали эту войну, не мы вторглись на чужую территорию, и не мы вынашиваем далеко идущие имперские планы в отношении соседних государств, - такой тезис свидетельствует о предательстве "политиками" национальных интересов.

И тот факт, что таких "политиков" ещё слушают, приглашают на телевидение, и берут у них интервью, говорит о высоком уровне пораженческих настроений в обществе, что разительным образом отличается от настроений, присущих Украине образца лета 2014 года. Читайте также: Почему возобновление войны на Донбассе неизбежно Так что же изменилось за четыре года? А ничего. Вялотекущая война уже забрала жизней больше, чем погибло солдат и мирных жителей во время её активной фазы. В то же время, на мирных дорогах в ДТП Украина теряет куда больше граждан. По сути, мы ещё и не начинали воевать всерьёз, но уже успели потерять в "случайных" пожарах значительную часть своих арсеналов, потерять почти всех мотивированных бойцов на фронте - и отнюдь не в результате боёв, а просто потому, что они оказались не нужны. А все наши усилия по обновлению и укреплению армии, - при том, что каждая вторая гривна оборонного бюджета воруется, - с лёгкостью компенсируются безграничными армейскими запасами Российской Федерации, создавшей за годы "передышки" два полноценных армейских корпуса из разрозненных и малочисленных бандформирований 2014 года. За четыре года изменилось только одно - трусы и предатели, разного рода коллаборанты взяли верх. Пораженчество стало стержнем государственной политики и пропаганды. "Лишь бы не было войны!" - кричат на каждом углу псевдопатриоты, никогда не служившие в армии, не воевавшие, "борющиеся" с агрессией флагами, букварями и вышиванками. Здоровые, патриотические силы общества выброшены на обочину, растоптаны и оплёваны. Но Россия не оставит Донбасс, не разоружит коллаборантов, никогда не откажется от своих имперских планов. Выполнение Украиной т.н. называемых "минских соглашений" приведет к дезинтеграции государства и поглощения Украины Россией. Соединённые Штаты и Запад в целом, как и ООН в частности, не станут воевать за свободу украинцев, и ссориться с Россией по такому пустяку... Очевидно, что невоенного решения нет. Эта страшная правда, и только она должна руководить нами и формировать наше отношение к политикам. Если, конечно, мы не один народ. Юрий Касьянов, волонтер

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