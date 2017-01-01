"Яичная революция" в Иране: уши Москвы и коварный план Израиля

В Иране продолжаются массовые акции протеста, причиной которых стали несколько составляющих, от социальных и культурных до геополитических.

Подорожание в стране яиц может привести к устранению Израилем и США одного из лидера Ближнего Востока из большой политики.

Иран захлеснули массовые акции протеста Reuters

В ночь на вторник в Иране погибли девять человек. Таким образом, общее число жертв, продолжавшихся в этой стране шестой день протестов превысило 20. В центр Тегерана стянуты силовики. Но протесты и в столице, и в других городах не прекращаются. Сообщается, что демонстранты атакуют полицейские участки. В городе Неджефабаде протестующий из охотничьего ружья застрелил полицейского и ранил еще троих.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что массовые акции протеста вызваны вмешательством других стран, "недовольных успехом и прогрессом иранского народа". При этом он отметил, что протесты "должны быть использованы для выяснения корневых проблем страны".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих. Он назвал Иран "провалившимся государством" и отметил, что в этой стране "настало время для перемен".

В свою очередь американский вице-президент Майкл Пенс утверждает, что "Соединенные Штаты Америки не повторят постыдных ошибок нашего прошлого, когда некоторые стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, боровшегося против своего жестокого режима". "Нарастающее сопротивление иранского народа дает сейчас надежду и веру всем, кто сражается за свободу и против тирании. Мы не должны и не оставим их в беде", - добавил он.

Тем временем Европейский союз надеется, что в Иране будет гарантировано право на манифестации. Об этом заявила Катрин Рэй, официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини. "Мы связывались с иранскими властями и мы надеемся, что право на мирную манифестацию и свободу выражения будут гарантировано, как это следует из публичных заявлений президента Роухани", - написала она в Твиттере.

На этом фоне странно выглядит молчание России, хотя Иран является главным союзником РФ на Ближнем Востоке. О том, что думает официальная Москва пока можно судить лишь по косвенным признакам. В частности, подконтрольные властям СМИ со ссылками на местных экспертов пишут о протестующих в Иране как о неконструктивных мятежниках, которые раскачивают ситуацию в стране и грозят опрокинуть ее в гражданскую войну, как уже было в Ливии и Сирии.

Огонь по штабам

Напомним, начало года в Иране ознаменовалось самыми массовыми с 2009 года акциями протеста. Причем, что показательно, эти выступления сразу стали носить силовой характер. Если в четверг, 28 декабря, в день начала демонстраций, протестующие еще выражали недовольство высокой стоимостью жизни (рост цен на продукты), то уже буквально на следующий день доминирующими стали политические требования. Хотят протестующие ни много, ни мало как отставки всех лидеров Ирана, а также вывода войск из Сирии, Ливана, Ирака и Йемена.

В субботу, 30 декабря, некоторые протесты вылились в беспорядки и сопровождались насилием. В частности, некоторые демонстранты поджигали полицейские автомашины, нападали на правительственные здания. В городе Абхар на севере страны протестующие подожгли огромные плакаты с портретом верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи. В Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басиджи - иранского полувоенного ополчения, входящего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.

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В городе Доруд на западе страны в этот день погибли два демонстранта. От огнестрельных ранений. В новогоднюю ночь протесты продолжались в Тегеране и 50 других городах Ирана. В них участвовали десятки тысяч человек. Погибли не менее 10 демонстрантов. Демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, но силовикам удалось их оттеснить. Сотни участников протестов уже арестованы. Время от времени силовики применяют для разгона демонстраций слезоточивый газ и водометы. Но, как отмечают очевидцы, правоохранители "в значительной степени" проявляют сдержанность. Одновременно с этим известны случаи и того, что, например, полицейские сами бьют машины, чтобы обвинить в этом протестующих, вызвав недовольство большинства народа ими.

При этом власти продолжают кивают на иностранное вмешательство в дела государства. В частности, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что "под предлогом борьбы с экономическими проблемами в стране происходят некоторые инциденты, но, похоже, за этим стоит нечто другое. Они думают, что так они навредят правительству, но в выигрыше останутся совсем другие люди". В частности, по официальной версии гибель демонстрантов – дело рук якобы иностранных стрелков, которые пытаются разжечь в Иране конфликт.

Не яйцами едиными

Происходящее в Иране уже назвали яичной революцией, поскольку стартом к началу нынешних протестов послужило подорожание этого продукта. Отметим, что у протестов действительно есть объективные предпосылки. Говоря об экономике этой страны, можно напомнить, что, начиная с Исламской революции в конце 70-х годов она живет под перманентными санкциями. Разумеется, данный факт не может не отражаться на уровне жизни иранцев.

Однако и об экономической катастрофе говорить не приходится. Особенно, если сравнивать с соседями Ирана. Так инфляция в стране составляет, это, кстати, минимум за 25 лет. Безработица – 8%. В Турции, к примеру, 11%, в Ираке - 16%.

Как пишут многие знатоки жизни в Иране, дело не только в невысоких доходах граждан, дело еще и в характере режима, установленного Рухани. Многие считают, что иранцам надоело терпеть, живя "со стиснутыми зубами, во "вражеском окружении", которое для них придумало иранское руководство". Граждане одной из богатейших стран мира не понимают, зачем им жить в нищете и в условиях моральных ограничений. "Иранские женщины не понимают, почему они должны прятать свои роскошные волосы. Они хотят кокетничать, любить, строить глазки...", − пишут в частности пользователи соцсетей.

И действительно, следует вспомнить о том, что до начала исламской революции 1979 года Иран был одной из самых продвинутых стран в мире. Тогда жизнь кардинально отличалась от нынешней. Женщины могли носить мини-юбки, яркие вещи и танцевать босиком под рок-н-ролл на вечеринках.

Сейчас же Рухани откровенно угрожает несогласным, обещая, что "правительство не будет проявлять терпимости к тем, кто наносит ущерб общественной собственности, нарушает общественный порядок и организует беспорядки". Для чего в частности происходит мобилизация сторонников "Бассиджи", которые уже провели несколько акций в защиту власти. Поступает также информация, что охранителей вооружают на случай роста напряженности в стране. Так что, полностью исключать того, что убийцы демонстрантов – вовсе не иностранцы было бы наивно. Вместе с тем и игнорировать внешнеполитический аспект происходящего невозможно.

Рухани у многих в печенках

Стоит напомнить, что геополитическими врагами Ирана считаются США, Израиль и Саудовская Аравия. Сложные, хотя и заметно потеплевшие в последнее время, отношения у Ирана и с Турцией.

Связано это в первую очередь с тем, что за последние годы Иран стал участником нескольких военных кампаний, которые, кстати, тоже немало поглощают ресурсов страны.

Во-первых, Иран воюет в Сирии на стороне Башара Асада. Во-вторых, в Йемене оказывает небезуспешно помощь повстанцам-хуситам, воюющим с Саудовской Аравией. В-третьих, в Ливане поддерживает движение "Хезболла" и шиитское правительство в Ираке. Естественно, что это ничто иное как противостояние не только с упомянутой Саудовской Аравией, но и США и Израилем, что автоматически делает Иран союзником России, при помощи которой удалось достичь немалых успехов в Сирии.

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В этом плане, конечно, показательно своеобразное молчание РФ. С одной стороны Владимир Путин только что продал Тегерану комплексы ПВО, как там начинается революция. В пору недоброжелателям повторять тезисы о "токсичности" Москвы и ее внешней политики. Дескать, до чего не дотронется…Понятно, и то, что в ситуации отсутствия официальной реакции Кремля подконтрольные ему СМИ во всем увидели "руку Вашингтона". Вот, скажем, красно-коричневое издание "Завтра" уже 1 января публикует статью под красноречивым названием: "Очередное преступление США перед человечеством: боевики вторглись в Иран". Однако, в данном случае версия о причастности к происходящему в Иране США не лишена логики, учитывая ненависть Дональда Трампа и американских союзников к этой стране.

Израиль "виляет" Штатами?

Тут самое время рассмотреть концепцию Израиля по уничтожению руками США сильных игроков региона.

По информации эксперта по национальной безопасности Тараса Жовтенко, еще в середине 90-х был написан некий аналитический документ под названием "Чистый разрыв: Новая стратегия безопасного окружения" (англ. Clean Break: A New Strategy for Securing theRealm).

Цель − изменение политической карты Ближнего Востока за счёт ослабления и/или свержения сильных, светских диктатур в Ираке и Сирии – главных противников Израиля, с целью интенсификации религиозного противостояния в арабском мире. Это, в свою очередь, позволило бы Тель-Авиву выступить в роли миротворца и центра стабильности в регионе, и получить таким образом реальную возможность распространить своё политическое и военное влияние на искомые территории. С другой стороны, это также отвлекло бы внимание радикальных суннитских и шиитских группировок от израильских целей.

Авторы этого труда – три гражданина США с тесными связями с Израилем: Ричард Перл, Дональд Фейт (оба – высокопоставленные служащие в Пентагоне времён Р. Рейгана) и Девид Вурмзером, сотрудник израильского аналитического центра под названием "Институт передовых стратегический и политических исследований" (Institute for Advanced Strategic and Political Studies). Интересно, что этот центр был создан при активной поддержке израильских спецслужб для выработки политических рекомендаций премьеру Биньямину Нетаньяху.

Позже все трое стали советниками по вопросам национальной безопасности в аппарате Белого дома Дж. Буша-младшего.

"Однако было в плане и слабое место – Израиль просто не имел необходимых военных ресурсов для выполнения столь грандиозной задачи, посему на помощь должны были прийти США. В конечном итоге, именно так и получилось – сначала в Ираке, затем, с незначительными отклонениями от плана, в Сирии", − резюмирует Жовтенко.

А мы напоминаем про недавнее заявление президента США Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и последующем переезде туда из Тель-Авива американского посольства.

Дальше больше. 1 января катарская газета "Аль-Джарида" сообщает, что Израиль и США договорились о ликвидации генерала Кесема Сулеймани, который командует подразделением Эль-Кудс иранского корпуса стражей Исламской революции. По данным источников издания обсуждение такой возможности продолжалось три года (задолго, подчеркнем, до нынешних событий). При этом израильтяне могли убить Сулеймани еще три года назад, когда он находился недалеко от Дамаска, но американское руководство остановило союзников. После этого израильская разведка продолжала следить за генералом. Добавим, что Касем Сулеймани входит в "черный список" ООН, состоящий из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ. Вашингтон также обвиняет генерала в причастности к терактам против американских граждан. Он объявлен в международный розыск в связи со сговором с целью убийства посла Саудовской Аравии в США.

Возможно, так просто совпало, но надо ли говорить о том, что сейчас Нетаньяху полностью поддержал "храбрых иранцев, выходящих на улицы в поисках свободы"?

А теперь вернемся к требованиям протестующих в Ираке о выводе войск с сопредельных стран, идентичное желаниям международных противников исламской республики. Опять совпадение?

Как бы то ни было, но данный факт – подспорье иранским властям для объявления демонстрантов иностранной агентурой. Или, как минимум, "полезными идиотами". Смеем предположить, что именно на этой базе и будет построена дальнейшая политика официальных властей в Тегеране.

Уши Лубянки

Несмотря на звучащие потоком обвинения в адрес Израиля, США, Великобритании и Саудовской Аравии по дестабилизации ситуации в Иране и инициировании "Майдана" не покидает чувство какого-то "но"... И это "но" - роль и место России в этом процессе, которая очень и очень заинтересована в ослаблении позиций Ирана в Ближневосточном (особенно в Сирии) и Каспийском регионе. А также в блокировании нефтегазовых амбиций Тегерана, как на фоне конкуренции, так и низких цен на энергоносители. При этом, в контексте Ирана, а именно после "победы" Москвы над ИГИЛ в Сирии (которую скормили русскому обывателю), у России теперь совпадают интересы по сдерживанию Тегерана в регионе с Израилем, Саудовской Аравией и США.

Поэтому, по мнению экспертов, нет ничего удивительного, если Москва пытается или уже продает свои услуги Израилю и Саудовской Аравии в части, что касается (в связи уже наработанным опытом по "гибридной дестабилизации") по расшатыванию внутренней ситуации в Иране.

Здесь Москва достигает как и своих целей - отодвинуть Тегеран от процессов в Сирии и умерить нефтегазовые амбиции, так и оказывая услугу Израилю и Саудитам, может просить у них взамен лоббировать решение проблемных российских вопросов перед Вашингтоном с учетом активизации стратегического партнерства между США и Израилем, США и Саудовской Аравией. На такое развитие событий указывают как частые встречи Путина и Нетаньяху, так и визит Шойгу в Израиль в прошлом году. А также визит короля Саудовской Аравии в Москву, где по мнению аналитиков, за пеленой эфемерных проектов, кроме услуг по сдерживанию Ирана, Путину реально и нечего было предложить саудитам.

То есть не получилось найти общее точки соприкосновения по "совместной борьбе с ИГИЛ" для отмены санкций и т.д., можно попробовать "продать и подставить Иран".

Но есть и второй вариант - Москва играет самостоятельную игру и пытается стравить всех против всех, что также принесет ей желаемые дивиденды.

Очень интересный момент, который раскручивают росСМИ, что информкампании по раскрутке протестов идут с территории Саудовской Аравии и Великобритании. Но тут русским стоит напомнить, что после "залета" в Штатах они теперь маскируют свои акции, как показали события в Каталонии, через КНДР или Венесуэлу.

Но при всем этом Россия называет происходящее внутреннем делом Тегерана и призывает не вмешиваться, параллельно потирая руки и клеймя всех направо и налево.

Понимает ли Тегеран игру Москвы? Думается, что как минимум догадывается. Но не может вынести это в открытую плоскость - "союзники" как никак. Но последние события на базе Хмеймим - это скорее всего такой себе "приветик" от Тегерана Москве руками шиитских прокси-отрядов -"астанавитесь"! Особенно перед скорым визитом Путина к Нетаньяху.

Вадим Довнар