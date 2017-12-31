Новий год в Украине и Иране

В Иране массовое восстание против чудовищной коррупции властей, засилья мулл и нищеты. А в Украине - Новый год и все ждут праздничного, новогоднего выступления президента Украины, с пожеланием еще более лучшей жизни в новом 2018 году. И уже не знаешь, кем гордится, а кого жалеть - иранцев или украинцев.

В геополитическом плане, чем бы ни закончились кровавые события в Иране, Тегерану придется переключить свое внимание с внешнеполитических планов в Сирии на внутриполитические, сугубо иранские проблемы.

В свою очередь, это резкое изменение политики Ирана заставит Кремль выполнять ту "грязную работу" на Ближнем Востоке, которую за него делали иранские войска и спецслужбы или отказаться от поддержки президента Асада и удержания Сирии в своей орбите.

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А, так как для Кремля, агрессивная внешняя политика заменяет любую внутреннюю политику, а "картина" в российских СМИ важнее рациональных политических стратегий, то президенту Путину, перед выборами, опять придется выбирать. Либо попытаться обострить военно-политическую обстановку на Донбассе в свою пользу или начать новую внешнеполитическую авантюру, например в Ливии.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"