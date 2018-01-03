Волонтер объяснил, почему Иран в Украине неизбежен

Волонтер Юрий Касьянов считает, что в Украине могут произойти события, которые будут напоминать ситуацию в Иране, где прошли антиправительственные акции протеста.

"Совершенно очевидно, что Иран в Украине неизбежен. Что время "постмайдановской" плутократии стремительно заканчивается. Что уже никакие "успехи" в экономике, никакие "реформы", и даже петин новогодний "оптимизм" их не спасут", — написал он в Facebook.

По его мнению, украинцам надоело вранье и беспомощность власти, и как только появиться повод, люди ее снесут.

"Миллионы, конечно, будут как всегда безмолствовать, в страхе заглядывая в экран телевизора, но десятки тысяч эту власть снесут. Дайте только повод. И никакие эсбэу, никакие спецназы не помогут — их тоже всё достало. Не нищета даже, не безысходность, не коррупция, нет — больше всего достало тупое враньё, бессилие, беспомощность власти. Слабых никто не любит. Даже рабы", — отметил Касьянов.

Напомним, протесты охватили Иран в конце 2017 года. Волна демонстраций, вызванная недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала крупнейшей с 2009 года.