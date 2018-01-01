Ульяна Супрун - украинская общественная и государственная деятельница, и.о. министра здравоохранения Украины.

Президент Порошенко поздравляет Ульяну Супрун с назначением. president.gov.ua

30 января 1963. Детройт, штат Мичиган, США.

Образование

В 1985 году Супрун получила статус бакалавра естественных наук в области биологии, а спустя четыре года стала доктором медицины, закончив обучение в университете Мичиган. После работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в больнице штата Детройт.

Осенью 2013 года она приехала в Украину, а остаться тут, по ее словам, заставили события на Майдане. Во время Евромайдана она работала в медицинской службе, а с 2014 года стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев. В том же 2014 году основала организацию "Защита патриотов", которая проводит занятия с тактической медицины и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

В июле 2016 года Порошенко обратился к правительству с просьбой назначить ее на должность заместителя министра здравоохранения. Спустя несколько дней соответствующее решение принял Кабмин, а его глава заявил, что в правительстве хотят видеть волонтера одним из лидеров реформ медицины. В том же месяце ее статус был повышен до и.о главы Минздрава, в каковом Супрун пребывает и поныне.

Карьера

Начала Супрун с того, что озаботилась низким уровнем вакцинации в стране – месяц спустя она инициировала заседание СНБО по данному вопросу, отметив, что очень важно, чтобы вопросы иммунопрофилактики вышли на уровень руководства государства.

Следующим этапом оказалась идея отказа от врачей в бригадах скорой помощи и замена их парамедиками - фельдшерами без высшего медицинского образования. По замыслу Супрун, необходимо было провести сокращение бригад – вместо врача, фельдшера, санитара и водителя на вызов должны приезжать только парамедик и водитель, он же - санинструктор. Попытка заимствования американского опыта, смысл которого в максимально быстрой доставке пациента к врачу, был раскритикован украинскими экспертами: они отмечали, что в стране нет комплексных центров, как в США, куда можно доставить с любым недомоганием, нет распределительных центров, а понять, куда везти человека с, например, болью в животе – в урологию, гинекологию или хирургию, три разные больницы - может определить только квалифицированный врач, способный поставить точный диагноз, а не парамедик.

Также Супрун объявила, что украинцев начнут лечить семейные врачи, которых можно выбирать самостоятельно. Старт реформы был запланирован на 2018 год. Помимо реформ Супрун регулярно выступала с самыми разнообразными предложениями: например, ввести санкции на лекарства российского производства. От идеи пришлось отказаться, когда фармацевты и медики в один голос заявили, что под запрет попадут иммуностимуляторы, препараты от туберкулеза и ноотропные средства, назначаемые при нарушениях мозгового кровообращения, которые производятся и в других странах, но стоят значительно дороже. Супрун парировала аргументом, что страна, развязавшая войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на его лечении.

Широкий резонанс вызвало известие в СМИ, что Минздрав согласовывает внутри своей структуры документы, предусматривающие возможность трансгендерности с формулировкой "человек неопределенного пола". Образец документа до сих пор опубликован на официальном сайте Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медицины.

Важным шагом в работе Супрун стала реорганизация учреждений здравоохранения в коммунальные и казенные некоммерческие предприятия. Согласно ему, те, кто решат отказаться от госфинансирования, получают льготные условия перехода на новую форму деятельности. Ульяна Супрун отметила, что государство будет финансировать такие больницы не за количество койко-мест, а за оплату конкретных услуг, которые будут предоставлены конкретному пациенту.

Скандалы и критика

Одним из главных критиков деятельности Супрун стал кардиохирург, директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров, который обвинил министра здравоохранения в провале медицинских реформ. "Я абсолютно ответственно заявляю - ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы", - сообщил хирург, прокомментировав несостоявшуюся закупку на 364 млн грн расходных материалов по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Вскоре к нему присоединился руководитель Киевского городского Отдельного подразделения Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко, заявивший, что Супрун "создала и возглавляет министерство смерти в Украине". В ответ на обвинения Супрун заявила о неправдивости данной информации забанила Тодурова в своем Facebook.

В январе 2017 нардеп Александра Кужель заявила, что первым документом, который был подписан Супрун на новой должности, стало разрешение на испытание на украинцах 95 медицинских препаратов: "Первый приказ, который она подписала, — это 835-й. Этим приказом она позволила в Украине 95 препаратов, проводить испытания на украинских гражданах. При том, испытания одного препарата за границей стоит где-то 50 тысяч долларов, а у нас это делается бесплатно. Из этих 95 ти, семь позиций – это как раз фирма, где работала она и теперь одна из из ее замов – "Parexel Ukraine".

На обвинения с плохим состоянием вакцинации в стране Супрун ответила итоговой картинкой.

Подверглась критике и идея Минздрава сократить больницы, создав вокруг оставшихся сеть госпитальных округов. Помимо отсутствия четкого плана, инициатива уперлась в ограниченность средств в регионах, плохие дороги, а также географические особенности. Тут основным оппонентом выступал экс-глава Минздрава Олег Мусий.

Во время эпидемии кори в Украине, когда за первые два месяца заболели более пяти тысяч человек, а смертность в январе и феврале превысила весь 2017 год, закарпатский губернатор Москаль назвал Супрун "жестко е*нутой с*кой". Такую реакцию у него вызвало заявление главы Минздрава о том, что вакцины от кори, переданные Закарпатью от Венгрии, не используются по причине их контрабандного происхождения.

Народное просвещение

С момента назначения на странице Супрун в Facebook регулярно появляются посты, направленные на разрушение старых стереотипов. В одном из них рассказывалось, что диагноз под названием "вегето-сосудистая дистония" является мифом отсталой советской медицины. В другом – что перекись водорода не обеззараживает рану. В третьем флюорография называлась устаревшим методом диагностики. Последними откровением от Супрун стала рекомендация проветривать помещение и не бояться сквозняков, а если из окна дует – пересесть в другое место, а также разрешение мочить пробу Манту.

Также чиновница провела несколько акций, самой броской из которых стала открытая зарядка под стенами Рады в рамках поддержки здорового образа жизни и реформ в здравоохранении в мае 2017. А зимой она на своей странце в FB провела опрос, поставив вопрос "На что пустить 200 тысяч гривен?" ребром: либо на лечение онкобольных, либо на процедуру ребальзамирования великого ученого Пирогова.

Деньги

В сентябре 2016 года Супрун обнародовала свою декларацию, из которой выяснилось, что она и ее супруг являются гривневыми миллионерами. Согласно документу, на счетах в зарубежных банках у главы Минздрава находилось 59 млн грн, а у ее мужа - 47 млн грн.

В е-декларации за 2017 год чиновница указала 350 тысяч грн зарплаты и 3,6 млн долларов на счету в банке США и 555 тысяч долларов на пенсионном счете в UBS Financial Services.